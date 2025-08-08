東京ステーションホテルは、メロンが主役のアフタヌーンティーを7月1日から8月31日まで提供する。

マスクメロン、アールスメロン、クインシーメロンなどその時に一番美味しいメロンを選び、バリエーション豊かなスイーツとして楽しめる。

メロンスイーツには、成田ゆめ牧場のヨーグルトを使ったムースとメロンジュレを忍ばせて、ミニメロンのような形に仕上げたムース、丸くくり抜いたメロン果実にブルーベリーを添えたシャンパンジュレ、大ぶりにカットしたメロンをトッピングするタルト、2段重ねのスポンジに、クリームと2種類のフレッシュメロンをサンドしたショートケーキの全4種を揃える。スコーンは、プレーンとブルーベリーの2種をラインナップする。

セイボリーは、スモークサーモンに、ポテト、ケッパーを合わせ、シャキシャキのオニオンサラダをアクセントに添えるサンドウィッチ、トリュフが香る「小海老のマリネ」、「南瓜の豆乳クリームムース」、さらに別皿で黒毛和牛のハンバーグを使用したふわとろ食感のオムライスを提供する。

場所は1階ロビーラウンジ。提供時間は午後1時から6時（最終入店）までの2時間制。ドリンクは30分前ラストオーダー。料金は月〜木曜は7,400円、金〜日曜祝日は7,900円。グラスシャンパーニュ付きは追加料金2,500円。前日正午までの予約制で、1日20名限定。