夫の収入にいつもグチグチ文句ばかりの妻。友人からのストレートな助言で変わることはできる？｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円の すみれ は、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。生活の苦しさから、夫への不満ばかりを口にしていたメイカ。しかし、 すみれ の助言に背中を押され、ようやく夫婦で支え合うことの大切さに気づきます。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第19話をごらんください。

主人公・メイカは、夫の収入が低いことに不満を抱えています。いつも友人のすみれに、お金の悩みやグチばかり話しています。





©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

普段は何も言わない友人・すみれから、次々と指摘され、自分の言動を振り返ります。青ざめている表情から、メイカも心当たりがあるようです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

今まで生活が苦しく、夫に感謝の気持ちを伝えたことがない、と言い訳ばかりのメイカ。ですが、すみれの言う通り、苦しいときこそ夫婦で支え合わなければいけません。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

周囲と比較ばかりをし、いつの間にか劣等感まみれになってしまったメイカ。素直な言葉ではなく、文句しか言ってこなかったことに気づきます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

心の中では感謝しているというメイカ。実際に、伝えることはできるのでしょうか？

©mocchi_kakei

生活の苦しさから心に余裕がなく、夫への感謝の気持ちを伝えたことがなかったメイカ。



しかし、すみれの助言で「夫婦で乗り越える」大切さに気づきます。周囲の友人たちと比べることで生まれていた生活の不満を反省し、初めて夫に感謝を伝えようと決意しました。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

