夫の収入にいつもグチグチ文句ばかりの妻。友人からのストレートな助言で変わることはできる？｜夫の手取りは18万円【ママリ】
主人公・メイカは、夫の収入が低いことに不満を抱えています。いつも友人のすみれに、お金の悩みやグチばかり話しています。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
普段は何も言わない友人・すみれから、次々と指摘され、自分の言動を振り返ります。青ざめている表情から、メイカも心当たりがあるようです。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
今まで生活が苦しく、夫に感謝の気持ちを伝えたことがない、と言い訳ばかりのメイカ。ですが、すみれの言う通り、苦しいときこそ夫婦で支え合わなければいけません。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
周囲と比較ばかりをし、いつの間にか劣等感まみれになってしまったメイカ。素直な言葉ではなく、文句しか言ってこなかったことに気づきます。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
心の中では感謝しているというメイカ。実際に、伝えることはできるのでしょうか？
©mocchi_kakei
生活の苦しさから心に余裕がなく、夫への感謝の気持ちを伝えたことがなかったメイカ。
しかし、すみれの助言で「夫婦で乗り越える」大切さに気づきます。周囲の友人たちと比べることで生まれていた生活の不満を反省し、初めて夫に感謝を伝えようと決意しました。
不満と感謝、あなたはどっち？
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。
メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。
家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。
結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）