¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡×Ê¡²¬¤Î¶â¿¹·ò»Ö¤¬´¶¼Õ¡£°ÜÀÒÁ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁê¼ê¤Ï¸ÅÁã¤Î¼¯Åç¡Ö°§»¢¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¶â¿¹·ò»Ö¤Î°ÜÀÒÁ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï£¸·î£¶Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£±äÄ¹¤ÎËö¡¢£²¡Ý£³¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î67Ê¬¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¶â¿¹¤À¡£º°ÌîÏÂÌé¤ÈÂå¤ï¤Ã¤Æ£²¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç2013Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¶â¿¹¤Ï¡¢15Ç¯¤ÎJ£±¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¯Åç¡¢Ä»À´¤ò·Ð¤Æ¡¢21Ç¯¤«¤éºÆ¤ÓÊ¡²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¯ÅçÀïÁ°Æü¤Ë¡¢Ê¡²¬ÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¶â¿¹¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡Ö¶â¿¹·ò»Ö ¹ë½£¤Ç¤âË½¤ì¤Æ¤³¤¤¡ª ²¶Ã£¤ÏÇîÂ¿¤Î¿¹¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Î°ÜÀÒÁ°ºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤ò½ª¤¨¤¿¶â¿¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é²þ¤á¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È²ó¤ê¤â¤Õ¤¿²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ê¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÜÀÒÀè¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤»þ¤âËèÆü¡¢Éå¤é¤ºÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤¬¤É¤³¤Ç¸«¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¸ÅÁã¤Î¼¯Åç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â²¿¤«¤Î±ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°§»¢¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¿¹¬´¶¤òÊú¤¡¢ÇîÂ¿¤Î´Á¤Ï31ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
