¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÍý»ö²ñ¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤ò°ú¤·Ñ¤°Ãæ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¹ñÌ±¤Ï²áµî£²£°Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¶¯¤¯¿Æ£Å£Õ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¥°¥¹¥±¡×¤Ïº£Ç¯£³·î¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤Î£´£±¡ó¤¬ÊÆ¹ñ¤ò¶¼°Ò¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤ÇÊÆ¹ñ¤è¤ê¤â£Å£Õ¤Ë¤è¤ê°ÍÂ¸¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë²óÅú¼Ô¤Î£¹£²¡ó¤¬¡Ö»¿À®¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í»¿À®¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÊÆ¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Î¾À¯ÉÜ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÅý·×·ë²Ì¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µÞÂ®¤ËÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¿®Íê
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ã¥ì²¤½£ÌäÂêÃ´ÅöÁê¤Ï£Ã£Î£Î¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£Ï¢¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ó¥ã¥ì»á¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¼ºË¾´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤¿¡£
¥Ó¥ã¥ì»á¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤è¤êÆâ¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡ÊÃæÎ¬¡Ë´ØÀÇ¤Ç²æ¡¹¤Ë¶¼¤·¤ò¤«¤±¡¢²¤½£¤ä²æ¡¹¤ÎÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¯¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²æ¡¹¼«¿È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ó¥ã¥ì»á¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢Î¾¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÊÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡Ë¡¢ÅÜ¤ê¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¤¤¤é¤À¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢»æ°ìËçÆþ¤ë·ä¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¾ï¤ËÊÆ¹ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥é¥¯¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÀïÁè¤Ë¤âÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÎÉ¤Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢²æ¡¹¤Î°Õ¸«¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¡Ê¥Ó¥ã¥ì»á¡Ë¼óÁê¤ÎÏÀÄ´¤Ë¤â¡ÖÂç¤¤Ê¡×ÊÑ²½
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï£¶¥«·î¤´¤È¤ÎÎØÈÖÀ©¤Ç¤¢¤ë£Å£ÕÍý»ö²ñ¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹ñºÝÌäÂê¤¬ÀìÌç¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î³ÕÎ½¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥ê¥å¥Ã¥±¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï£Å£Õ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜ¿´¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¤½£¿Í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÄ¹Ç¯¡¢£Å£Õ¤¬¹ñÌ±À¸³è¤Ë´³¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµ¬À©¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¼«¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¿¡££Å£Õ¤ÎÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡ÊÅ¬ÍÑ½ü³°¡Ë¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð£Å£Õ¤ÎÃ±°ìÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥í¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÀ¯¼£²È¤ä»ÔÌ±¤Ï¡¢£Å£Õ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÙÇÛÅª¤Ç¶¯Âç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¤½¤Î¶²¤ì¤ÏÁ´¤¯µÕ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤Ïº£¡¢£Å£Õ¤Ï¼å¤¹¤®¤Æ¡¢Åì¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡¢À¾¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤ÎÏÀÄ´¤Ë¤â¡ÖÂç¤¤Ê¡×ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö£Å£Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢£¶·î¤Ë£Å£ÕµÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤ò¼¨¤·¤¿ºÝ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï¡Ö²¤½£¤Ïº£¤³¤½¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê²¤½£¤òÃÛ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
£Å£Õ¤Î°ÑÂ÷¤ÇÇ¯¤Ë£²²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Å£Õ¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï£²£°£°£µÇ¯½Õ¤Ë¤Ï£´£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½Õ¤Ë¤Ï£·£´¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî£²£°Ç¯´Ö¤Ë£Å£Õ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀ³Î¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÂè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎºÇÃæ¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤Î£Å£Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«¹ñ¤ÎÎ¢Äí¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤á¤°¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´¤Ë¤â²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¶²ÉÝ¤«¤é¡¢È÷¤¨¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥¹»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£