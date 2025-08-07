ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¹ï¤à¡Ö440¡×¤Î°Î¶È¡¡ÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥¤ì¶È¡ÄÂÇ¤Æ¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ÎÂç¤ÊµÏ¿
MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤¬ÂçÃ«HR¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ 5¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÂè2ÂÇÀÊ¤Ç39¹æ¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥440¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó134.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ì·â¤Ç¤Þ¤¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡3²ó1»àÆóÎÝ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤ò±¿¤ó¤À¡£ÂÇµå½éÂ®109.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó176.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥440¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó134.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢440¥Õ¥£¡¼¥È°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤ÇÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤À¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤ËMLB¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤¬·×Â¬¤·»Ï¤á¤¿2015Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢¡ÊÂçÃ«¡Ë°Ê³°¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢440¥Õ¥£¡¼¥È°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿6¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ö¥í¡¼¥È¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÊ£¿ô²óÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÎòÂå¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡ËËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¡£1°Ì¤«¤é¡Ö46ËÜ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢44ËÜ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢39ËÜ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢34ËÜ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ê2022Ç¯¡Ë¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÆÈÀê¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ç°ìÎ®¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·µ¬³Ê³°¤Î³èÌö¤Ö¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë