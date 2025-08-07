ÆüËÜÉüµ¢¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢Áá¤¯¤âÏªÄè¤·¤¿¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¡±¦ÂÇ¼Ô¤ËÈ´¤±µå¡¡µð¿Í¤Ï¼çË¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤òüþ²¹Â¸üþ¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
Æ£Ï²¤ÏÆüËÜÉüµ¢3»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬8·î6Æü¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¡£
¡¡ÆüËÜÉüµ¢¸å3»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÂçÍðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ªÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¤Î152¥¥íÄ¾µå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î±§ÅÔµÜ°ªÀ±¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢1»à¸å¤«¤é²¬ÅÄÍª´õ¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»°ÄÍÎ°À¸¤ËÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÉüµ¢¸å¤Ç¤Ï½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2²ó¤Ë¤âÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼ã¼êÊá¼ê¤Î»³À¥¿µÇ·½õ¡¢3²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤ÎµµÅÄ·¼ÂÀ¤Ë¤¤¤º¤ì¤â±¦ÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²óÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤ÎÍ¿»Íµå¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡3²ó3Ê¬¤Î1¡¢69µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡¢7»Í»àµå¤ÈÍðÄ´¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢X¤Ç¤â¡ÖÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î26Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï1²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£7·î31Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤â3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹äÏÓ¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¾×·â¤â³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¡¹160¥¥íÄ¶¤Î¹äÂ®µå¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£Ï²¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ÐÀ©µåÆñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»àµå¤Ï¤¤¤º¤ì¤â±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â²þÁ±¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÐÀï¤¹¤ëµåÃÄ¤âÂÐºö¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦µð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¸½ºß1·³Éüµ¢¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÏÀèÈ¯¤µ¤»¤º¡£Æ£Ï²¤¬¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÂåÂÇ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ì¤Ð¡¢µå°Ò¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºå¿À»þÂå¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤¬°ì»þº¸ÂÇ¼Ô¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ»þ¤Ë¤ÏDeNA¼óÇ¾¿Ø¤âµåÃÄ¤¬¸Ø¤ëÆ°ºî²òÀÏ¤Ê¤É¤ÎAI³èÍÑ´Þ¤á¡¢À©µåÆñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡Æ£Ï²¤Î¤³¤Î»î¹ç¤ÎÅêµå¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖÆ£Ï²¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÂ¾µåÃÄ¤â¤³¤ì¤Ç¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¡¢ÉÝ¤¯¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö1·³¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÐºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¼«¿È¡¢¤º¤Ã¤È¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ëÀ©µåÆñ¤ÎÅú¤¨¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£