韓国エースが米国で新章スタート！ ソン・フンミンのLAFC加入が正式決定！「すべてを捧げるために来た」ダービーで吉田麻也との対戦も
メジャー・リーグ・サッカー（MLS）のロサンゼルスFC（LAFC）が現地８月６日、韓国代表のエースFWソン・フンミンの獲得を正式発表した。
現在33歳のソン・フンミンは、2015年夏にトッテナムに加入。これまで中心選手として活躍し、21-22シーズンにはアジア人として初めてプレミアリーグの得点王に輝いた。しかし昨季は怪我もあり、リーグ戦での得点数が減少。７ゴールに留まり、９年連続での二桁得点達成を逃した。
そんななか２日、トッテナム退団が発表。動向が注目されていたなか、新天地はアメリカに決定し、背番号はトッテナム時代と同じ「７」に決まった。
ソン・フンミンはLAFCの公式サイトを通じて、次のように意気込んだ。
「世界で最も象徴的なスポーツ都市のひとつであるロサンゼルスFCに加入できることを大変誇りに思う。ロサンゼルスFCは、大きな野望を抱くクラブ。ロサンゼルスには豊かなチャンピオンの歴史があり、私はその新たな章を刻むためにここにいる。MLSでの新たな挑戦に胸を躍らせている。トロフィーを掲げ、このクラブ、この街、そしてファンのためにすべてを捧げるためにロサンゼルスに来た。早くスタートを切りたいと思っている」
また、クラブオーナーのベネット・ローゼンタール氏は「ソニーをLAFC、そして私たちの街に迎えることは、長年の私たちの夢だった」と述べた。
「私とパートナーたちは、選手としてのソニー、そして人間としてのソニーを心から尊敬している。彼との契約は、ピッチ上での卓越性へのコミットメントと、世界のサッカーの舞台でワールドクラスのクラブとしての評価を築き上げ続けるという私たちの野心の表明だ。選手としても人間としても、ソニーはLAのファンや南カリフォルニアの素晴らしいコミュニティだけでなく、世界中の何百万人ものファンにインスピレーションを与えてくれるだろう」
また、同じロサンゼルスを本拠地とするMLSのLAギャラクシーには、DF吉田麻也が所属。元日本代表キャプテンと現韓国代表キャプテンのダービーでのマッチアップにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
現在33歳のソン・フンミンは、2015年夏にトッテナムに加入。これまで中心選手として活躍し、21-22シーズンにはアジア人として初めてプレミアリーグの得点王に輝いた。しかし昨季は怪我もあり、リーグ戦での得点数が減少。７ゴールに留まり、９年連続での二桁得点達成を逃した。
ソン・フンミンはLAFCの公式サイトを通じて、次のように意気込んだ。
「世界で最も象徴的なスポーツ都市のひとつであるロサンゼルスFCに加入できることを大変誇りに思う。ロサンゼルスFCは、大きな野望を抱くクラブ。ロサンゼルスには豊かなチャンピオンの歴史があり、私はその新たな章を刻むためにここにいる。MLSでの新たな挑戦に胸を躍らせている。トロフィーを掲げ、このクラブ、この街、そしてファンのためにすべてを捧げるためにロサンゼルスに来た。早くスタートを切りたいと思っている」
また、クラブオーナーのベネット・ローゼンタール氏は「ソニーをLAFC、そして私たちの街に迎えることは、長年の私たちの夢だった」と述べた。
「私とパートナーたちは、選手としてのソニー、そして人間としてのソニーを心から尊敬している。彼との契約は、ピッチ上での卓越性へのコミットメントと、世界のサッカーの舞台でワールドクラスのクラブとしての評価を築き上げ続けるという私たちの野心の表明だ。選手としても人間としても、ソニーはLAのファンや南カリフォルニアの素晴らしいコミュニティだけでなく、世界中の何百万人ものファンにインスピレーションを与えてくれるだろう」
また、同じロサンゼルスを本拠地とするMLSのLAギャラクシーには、DF吉田麻也が所属。元日本代表キャプテンと現韓国代表キャプテンのダービーでのマッチアップにも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介