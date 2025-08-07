【奥川 拓二】「どうせやったらプロのホームレスになったろか」…金も友人も家族も失った元AD会社社長が決意した徹底的な”ホームレス生活”

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

ドヤ街での路上生活

日によっていろいろな仕事をした。土木工事とか、歩道のブロックを埋める仕事だとか、鳶の手伝いだとか、作業の軽重によって日当には差があった。

ねぐらとして簡易宿泊所に泊まった。宿の反対読み、いわゆる「ドヤ」である。一晩3000円とかで泊まれる、いってみればカプセルホテルのようなものだ。そこには1日8000円くらいで働いて安い酒を飲んで寝て、ときどき質の悪いシャブを買って打つ、そんな生活をしているおっちゃんたちがいた。

公園をねぐらにするようになったのは、あいりん地区に来てから3ヵ月たったころだろうか。ドヤに寝るのは外よりは心地いいが、居心地がいいだけ始末が悪い。そこにいると、そのまま居着いてしまいそうな気がした。

それに、車に轢かれた怪我がまだ響いていて、毎日働くのがしんどくなってきていた。

路上生活はやってみるとそんなに悪くなかった。最初は人目が気になった。公園のベンチで寝ていると、通り過ぎる人が不審な目で見ているような気がして仕方がなかった。だが次第にそれも慣れていく。

「愛はどうしてるやろ」

ある日の昼間、ベンチに座ってブランコで遊んでいる子どもたちを見ていた。

「愛はどうしてるやろ」

娘のことを思い出した。

会社の経営が怪しくなっていたころに結婚した最初の妻との間に生まれた子。借金の取り立てが家にまで来るようになり、妻は子を連れて出て行った。それ以来会っていないが、いまは3歳になっていて、ちょうどこうしてブランコに乗って遊んでいる年頃だろう。

だが「会いたいな」とは思わなかった。娘に会うというのが、なんというのだろう、目標として遠すぎるのだ。現実的に、どんな顔をして娘に会う？ 髪の毛もひげも伸び放題で、穴の空いたTシャツを着た男が、

「パパやで」

とか言えるだろうか。

娘だけでなく、親に会いたいなとか、友だちに会いたいなとかそんな弱みを自分に見せたら、いまのこの状況に耐えられない。ホームレスというのは、客観的に自分を見てしまうといけない。考えたらダメなのだ。ただもうその1日をどうやって乗り切るか、それだけを考えて生きていないと精神が病んでしまう。つまり、人間らしい生活といまの自分の生活を比較して考えてしまったら気持ちがもたない。そうなったらとてつもなくマイナスの方向に行ってしまって、実際にのたれ死んでいたんじゃないだろうか。

「○○ちゃんもう帰るで」

子どもの母親が迎えに来た。子どもと手をつないで帰ろうとした母親は、こちらを見ると目をそらすようにし、子どもを抱えるようにして進路を変えた。

金がまったくなくなると、あいりんセンターに行って仕事にありついた。1万円ほど稼いだら、それで10日ほど生活できた。最初はときどき銭湯にも行ったし、コインランドリーで洗濯もしていた。コンビニで買った大きめの紙袋に着替えを入れて持ち歩いた。そんなだったから店に入って食事もできたし、ときどきはほんのちょっぴり酒も飲んだ。ところが、

「もうええんちゃうか」

そんな声が聞こえてきた。なにもかも失って、こうしてさまよっている男が、なんか格好をつけて最後まで落ち切れないでいる。なにか情けない気持ちになった。

「どうせやったらプロのホームレスになったろか」

その辺の気持ちがいまとなってはよくわからないのだが、何かにつけて徹底的にやろうという質が頭をもたげたのだろう。バンドもバイトも仕事も女の子とのつきあいも全力でやったし、結果が出るまではやめない、というやり方で来ていた。酒気帯び運転で留置場に入れられたときも、

「どうせやったら極悪人らしくしよう」

とちょっと怖い顔をして鏡に映ってみたりしたのだった。

なにが悲しくてホームレス然としたいなどと思うのか、自分でも不思議で仕方がないのだが、なぜかそういうところがあるのだ。

