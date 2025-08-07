「とんでもない美人さん」「衝撃」高校選手権で活躍した23歳Jリーガーが女子アナウンサーとの結婚を発表！寄り添う２ショットに反響「すっごい素敵」
J２のRB大宮アルディージャに所属するMF谷内田哲平が８月６日、自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーの佐藤由菜さんとの結婚を発表した。
「私事ですが佐藤由菜さんと結婚しました。いつも明るく側で支えてくれる彼女のお陰で今の自分があります。悩んでいる、苦しんでいる時期を知ってくれていて、そんな時もポジティブな言葉をかけてくれたり前向きにしてくれる彼女はかけがえのない存在です。お互いに支え合い、夢、目標に突き進んでいきます！まだまだ未熟者の２人ですが温かく見守ってくださると有難いです。今後とも宜しくお願いいたします」
現在23歳の谷内田は、第97回高校選手権で優秀選手に選出されるなど帝京長岡高時代から注目を浴び、京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。昨シーズンは韓国のFC安養にレンタルされ、今季からRB大宮に移籍した。
かつて高校サッカー界を沸かした司令塔は、お揃いのユニホーム姿など、由菜さんと寄り添う２ショットを４枚公開。ファンからは祝福の言葉とともに、次のような声が寄せられた。
「すっごい素敵」
「J１昇格でさらに最高の2025年にしよう〜」
「とんでもない美人さん」
「選手権でのご活躍を観てファンになりました。当時のことを思い出し、少しの衝撃と心の底からのお祝いの気持ちでいっぱいです」
「末永くお幸せに」
幸せいっぱいの仲睦まじい姿が反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】結婚を発表したJリーガーと女子アナウンサーの寄り添う２ショット
