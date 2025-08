【New VIRTUA FIGHTER Project】 発売日・価格:未定 対応ハード:未定

セガは、「バーチャファイター」シリーズ完全新作『New VIRTUA FIGHTER』Projectの最新映像を公開した。

本映像は格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2025(EVO 2025)」にて公開されたもの。2人のキャラクターによる迫力満点のバトルが繰り広げられている。

また、今回公開されたバトル映像の詳細は、9月25日より開催される「東京ゲームショウ2025」のセガ・アトラスブースステージで紹介を予定している。

New VIRTUA FIGHTER Project



Combat Gameplay First Look

-Training Stage



詳細は #TGS2025 にて。… pic.twitter.com/jEy2yzM8To