King ¡õ Prince2¿Í¤ËÇ®°¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡¥ë¡¼¥Ä¤¬Æ±¤¸Number_i¤Ï¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Îº¹¡É»ØÅ¦¤â
¡¡7·î¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿King ¡õ Prince¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¡£°ìÊý¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ëÀ®¤·¤¿Number_i¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯È¾°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¤â¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¡£Æ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡7·î30ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤¬¡¢郄¶¶³¤¿Í¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤Î¡È¸òºÝ·ÑÂ³¡É¤òÊóÆ»¡£ÀèÎ©¤Ä16Æü¤Ë¤Ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬±ÊÀ¥Î÷¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎÌ©²ñ¥Ç¡¼¥È¤òÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ó¥×¥ê2¿Í¤ò¡ÈWÇ®°¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡Ö郄¶¶¤µ¤ó¤ÈÍÂ¼¤µ¤ó¤Î¸òºÝ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Ç®°¦¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤½¤Î3Ç¯Á°¡¢2020Ç¯10·îÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç»ÐÄïÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤Ç¸òºÝ·ÑÂ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢7·î¾å½Ü¤ÎÌë¡¢¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤Å¹¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¿©»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ËX¤Ç¤ÏÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¥¥ó¥×¥ê¤Ð¤«¤êÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Õ
¡ÔNumber_iÇ®°¦ÊóÆ»¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔNumber_i¤ÏÇ®°¦¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡Õ
¡Ô¤½¤ì¤è¤êTOBEÆþ½êÈ¯É½¤Þ¤Ç1¸Ä¤âÌÜ·â¾ðÊó¤â½Ð¤Ê¤¤Ç®°¦¤â¤Ç¤Ê¤¤Number_i¤¬¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¹¤´¤¹¤®¤Æ°¦¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ë¤è¤ëNumber_i¤Ë²¿¤Î¡È»¨²»¡É¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Æ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼Ô¤Ï¡È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡É¤Ç°Õ¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀÂµî¤Î¸å¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÅýÀ©¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÈÇ®°¦NG¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿TOBE¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤¬µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë´íµ¡´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÌµ½ý¤ÎNumber_i¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÈºÇ¶¯ÅÁÀâ¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£