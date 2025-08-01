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LinkedIn removes hate speech protections for transgender individuals
https://opentermsarchive.org/en/memos/linkedin-removes-transgender-hate-speech-protections/
https://www.engadget.com/social-media/linkedin-quietly-removed-references-to-deadnaming-and-misgendering-from-its-hateful-content-policy-190031953.html
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https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1339812
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