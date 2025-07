2025年5月には月間アクティブユーザー数が3億5000万人に到達したMetaのSNS「Threads」が、投稿の分析をする「Threads Insights」の改善を発表しました。新しいThreads Insightsでは、エンゲージメントやフォロワーの増加状況、投稿のパフォーマンスに関するグラフなどより詳細な分析が可能になっています。New Threads Features for a More Personalized Experience That You Control

https://about.fb.com/news/2025/03/new-threads-features-more-personalized-experience-you-control/Threadsのアナリティクス機能であるThreads Insightsは、無料ユーザーでも使用できます。従来のThreads Insightsは以下のような画面で、全体のビュー数、投稿に反応された「インタラクション」の数、フォロワー数のセクションが表示されます。Metaは2025年7月22日に、Threads Insightsの新しい機能を更新したことを発表しました。新しいThreads Insightsでは、ダッシュボードの指標をタップすることで、ビュー数の推移を見ることができたり、インタラクションやフォロワーに関するより詳細なデータを確認することができます。Threads Insightsを使うには、アカウントにログインしてメニューをクリックした後、「インサイト」をクリック。トータルのビュー数、投稿に反応したユーザーについてフォロワーか非フォロワーかの内訳、獲得したフォロワー数の推移やフォロワーの年齢層などを確認可能です。ビュー数がグラフで表示されている「閲覧」をクリック。「過去7日間」「過去14日間」「過去30日間」「過去90日間」と期間を設定し、その期間のビュー数の推移をグラフで見ることができます。また、投稿を見た人がどこから来たのかという「閲覧のソース」も確認可能。インタラクションも期間中の推移をグラフでみられるほか、「いいね!」「再投稿」「引用」「返信」のどのタイプのインタラクションを何個獲得したのかという内訳が表示されていました。フォロワーについては、合計フォロワー数の推移のほか、地域や年齢、性別といったフォロワーの傾向を知ることができます。アップデートに関してMetaは「Threadsを新鮮な視点を共有する最高の場にするために、私たちはさらなる努力を重ねています。そして、クリエイターがThreads上でコミュニティを構築し、成長させていくための支援を継続的に実施していきます。その一環として、クリエイターが視聴者の共感を呼ぶコンテンツや会話の種類を理解するためのツールを提供しています」と述べています。