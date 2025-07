Microsoftが公式サイトの Microsoft.com 、Windows上のMicrosoft Store、Xbox上のMicrosoft Storeで映画やテレビ番組といったエンターテインメントコンテンツを購入できなくなると発表しました。ただし、過去に購入したコンテンツについては、引き続き利用可能です。Microsoft abruptly stops selling movies and TV shows on PC and Xbox, but past purchases will remain available | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/gaming-industry/microsoft-abruptly-stops-selling-movies-and-tv-shows-on-pc-and-xbox-but-past-purchases-will-remain-available/Microsoft quietly removes ability to purchase movies and TV shows on Xbox and the Microsoft Store | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/microsoft-quietly-removes-ability-to-purchase-movies-and-tv-shows-on-xbox-and-the-microsoft-store現地時間の2025年7月18日、MicrosoftがXboxおよびMicrosoftの公式サポートページを更新し、WindowsおよびXboxのMicrosoft Storeで映画やテレビ番組といった映像コンテンツの販売を停止すると発表しました。Xboxの公式サポートページには、「2025年7月18日の時点で、Microsoftは映画やテレビ番組の購入やレンタルを提供しなくなりました。以前に購入したビデオと個人用ビデオは、映画&テレビアプリで引き続き視聴できます。」と説明しています。映画 & テレビに関するすべて | Xbox Supporthttps://support.xbox.com/ja-JP/help/games-apps/apps-help/troubleshoot-movies-and-tv-on-xbox-oneMicrosoftの公式サポートページでは、「Microsoftは、Microsoft.com、Windows上のMicrosoft Store、Xbox上のMicrosoft Storeで、映画やテレビ番組などの新しいエンターテイメントコンテンツを購入できなくなります。 ただし、XboxまたはWindowsデバイスの映画&テレビ アプリで、購入したコンテンツに引き続きアクセスできます。 」と説明しました。Microsoft 映画 & テレビ アプリで映画やテレビ番組を視聴する - Microsoft サポートhttps://support.microsoft.com/ja-jp/windows/microsoft-%E6%98%A0%E7%94%BB-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%A7%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%82%84%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%81%99%E3%82%8B-59328422-053f-30b3-843a-f8774567a85eMicrosoft Storeでの映像コンテンツの販売およびレンタルは終了しますが、WindowsおよびXboxですでに購入済みの映像コンテンツは、引き続きダウンロードして再生することができます。ただし、払い戻しは行われず、別サービスへの移行も不可能です。Appleは2023年後半にtvOS 17.2のリリースに伴いiTunes Storeでの映画およびテレビ番組の販売を終了し、Apple TVアプリへの移行を促しました。AppleがWindows向けアプリの「Apple Music」「Apple TV」「Appleデバイス」を正式リリース、ただしiTunesはまだ残る - GIGAZINEGoogleも2023年10月にGoogle Playムービー&TVを廃止し、すべてのコンテンツをGoogle TVアプリに移行すると発表しました。2024年1月17日に「Google Play ムービー& TV」終了へ、購入した映画は引き続き視聴可能 - GIGAZINEGoogle Playムービー&TVで購入した映像コンテンツには記事作成時点でもアクセス可能ですが、Microsoft Storeで購入されたコンテンツがどの程度のアクセス可能となり続けるのかは不明です。なお、Microsoftはこのサービスを定期的に利用していたユーザーに対して、「Amazon Prime Video、Apple TV、Fandango at Homeなど、最新のホームエンターテイメント作品を提供する他のエンターテイメントサービス」の利用を推奨しています。