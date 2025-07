【マインクラフト アイスクリームケーキ】 7月17日 発売予定 価格:4,000円

B-R サーティワン アイスクリームは、「マインクラフト アイスクリームケーキ」を7月17日に発売する。価格は4,000円。

サンドボックスゲーム「マインクラフト」をモチーフにしたアイスクリームケーキが新登場。クリーパー、エンダーマンといったゲームに登場するお馴染みのキャラクターたちの四角いチョコレートがトッピングとして付いてくる。

アイス部分のフレーバーは「チョップドチョコレート」、「ポッピングシャワー」、「チョコレート×チョコレートチップ」、「ベリーベリーストロベリー」、「メロンオーレ」、「キャラメルリボン」の6種類で、キャラクターをイメージしたものが使用されている。

また、4種類の台紙デザインがランダムで1つ付いており、スティーブのピックなどと一緒にゲーム世界観のデコレーションも楽しめる。

おなじみの四角いキャラクターがチョコレートやピックに

マインクラフトの世界みたいにカラフルなフレーバー

4種類の台紙デザインがランダムで登場

キャラクターイメージのフレーバー全6種を使用

