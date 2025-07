の人気リアリティ番組シリーズ「クィア・アイ」が、次期シーズン10をもって終了することがわかった。Netflixが発表した。

「クィア・アイ」は、インテリアデザイン、料理、ファッション、美容、カルチャーを専門とするLGBTQ+の5人組“ファブ5”が、全米各地の依頼人を素敵にメイクオーバーする人気番組。依頼人の悩みに真正面から答え、鮮やかな変身術で生まれ変えさせるドラマが毎回涙を誘った。2018年にNetflixで配信開始以来、世界中で人気を集め、2019年には日本、2021年にはドイツを舞台にした特別版もリリースされている。

オリジナルメンバーとしてインテリアデザインを担当したボビー・バークはシーズン8で。シーズン9からは、新たにジェレミア・ブレントが。

