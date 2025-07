暑い時こそ暑い国の料理がうまい！ 東京・大阪・奈良で注目のカレー＆スパイス料理の新店

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年6月は、暑い時期にこそ食べたいカレー・スパイス料理の新店を、東京2店、大阪&奈良から1店ずつの合計4店を紹介します!

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2025年6月を振り返る

今年も半分が終わろうとしています。天候の変化も激しく、今年の夏も暑くなりそうですが、暑い時には暑い国の料理を食べるのがおすすめ。

今月はスリランカと南インドという暑い国・地域の料理を出すお店や、そこから一工夫した料理が支持されている人気店の新業態をご紹介しました。

池袋の裏通りにできた使い勝手の良いスリランカ料理店神奈川の人気南インド料理店が激戦区神保町に登場大阪スリランカを代表する名店が手がけるスリランカ居酒屋奈良で生まれ東京でも人気となり惜しまれつつ閉店した名店が奈良で復活

以上4トピックス。

東京から2店舗、そして近畿圏から2店舗のご紹介となりましたが、話題の大阪万博で大阪へ行く方も少なくないでしょう。その際に寄るのにもおすすめなので、是非ブックマークしてくださいね!

【第1週のカレーとスパイス】現地系レストランが集う池袋に、注目のスリランカ料理とカレーの店がオープン!「CEYLONA(セイロナー)」

2025年4月15日、池袋駅北口エリアにスリランカ料理店がオープン

いわゆるガチ中華やタイ料理の人気店が多い池袋駅北口エリアですが、他の国々のさまざまな料理のお店も増えています。2025年4月15日にオープンした「CEYLONA」。はスリランカ料理のお店。セイロナーと読みます。

店内はテーブル席がメイン

店内はバーのような雰囲気。お酒も充実していますがソフトドリンクも面白いものがあります。個人的にも好きな「サマハン」400円もあったのでまずは注文。サマハンとは主にスリランカで愛飲されているアーユルヴェーダスパイスハーブティー。甘やかで心地よい香りです。

「サマハン」

メニューはオーセンティックなスリランカ料理を中心に独自のメニューも。その中で「チーズケサディア」940円が気になったので注文。

「チーズケサディア」

ケサディーヤとも呼ばれるメキシコ料理ですが、スリランカのロティを薄くしたようなパンでチーズを包んで焼いたオリジナルで、蜂蜜をつけていただくスタイル。ハニーチーズピッツァのような感覚もあり楽しい前菜となりました。

「デビルチキン」

続いてスリランカ料理から「デビルチキン」900円を。唐辛子の香りと味をダイレクトに感じられるドライなデビルでお酒が進みそうなテイストです。

「ブラックポークカレーセット」

〆は「ブラックポークカレーセット」1,450円で。メニューにはセットとありますが、カレーをメインにさまざまな副菜がのるスリランカ式ワンプレートとなっています。

辛さ控えめ&うまみしっかりのブラックポークカレー

ブラックペッパーの程よい刺激とスリランカの焙煎ミックススパイス「トゥナパハ」の香りをまとったポークカレーは、辛さ控えめでうまみをしっかり感じる仕上がり。

クリーミーな味わいのパリップ

パリップ(スリランカの豆カレー)はクリーミーで優しいテイスト。茄子のモージュ(スリランカの揚げびたし的な料理)はドライな仕上がりで甘みが強め。定番のポルサンボルはのっておらず、代わりに青菜炒めやにんじんのマリネなどがのるのが個性的。

日替わりで楽しめる副菜

副菜の内容は日替わりだそうで「今日は○○が付くよ」と注文の際に説明してくれました。トータルバランスの良い一皿で、それぞれ食べて良し、混ぜて食べて尚良しのスリランカ式ライス&カリーの魅力を十分に堪能できるものでした。

ここのところ各地にスリランカ料理店が増えてきていますが、モルディブフィッシュのだしを使うことも多く、だし文化のある日本人にもおいしく感じられる料理が多いです。野菜もたっぷりでヘルシーなスリランカカレー。こちらのお店のカレーは優しいテイストなので、まだ食べたことがないという方にとっての最初の扉としてもおすすめですよ。

【第2週のカレーとスパイス】南インド料理の名店がカレーの激戦区に! 「ルシ インドビリヤニ」が神保町にやってきた

2025年4月14日、神保町にオープンした「ルシ インドビリヤニ 神保町店」

住所 : 東京都豊島区池袋2-4-1 越路ビル 1FTEL : 050-5596-2845

神奈川・十日市場でスタートし、この地域としては珍しい南インド料理店でありながらそのレベルの高さで常連が増え、知る人ぞ知る隠れた名店的立ち位置となった「ルシ インドビリヤニ」。その後、蒲田にも店舗を増やしこちらも好調となり知名度を上げましたが、2025年4月14日「ルシ インドビリヤニ 神保町店」が開店。カレー激戦区・神保町の交差点という好立地で、神保町のカレーをさらに盛り上げる存在となりそうな気配です。

広い店内

地下にあるお店はかなりの広さで内装もシック。一人のランチ利用も、夜に宴会などでグループ利用することもできそう。

「南インドミールス」

まずはランチタイムに「南インドミールス」1,400円を。ミールスはノンベジかベジか選べる形でメニューに載るお店も多い中、こちらはミールス自体はこれ一つ。カレーとおかずのセレクトによって、ノンベジかベジかを選べる仕様となっています。

チキンドライとマラバールプローン

今回はノンベジ気分だったので選べるカレーはマラバールプローン、選べるおかずはチキンドライを選択。

デフォルトのおかずとしては豆カレー、サンバル、ラッサム、カード(無糖の自家製ヨーグルト)、ピックル、アッパラム(南インドの豆せんべい)、プーリ(南インドの揚げパン)にインディカ米のライスという王道のミールススタイルです。

色々混ぜて食べることで多層的なおいしさに

マラバールプローンはココナッツの甘みとスパイスの香りのバランスが良く、海老のうまみも加わって満足度の高いカレー。チキンドライは衣をつけて揚げた形。定番アイテムもそれぞれオーセンティックなテイストで、色々と混ぜて食べると変化も楽しめるという、これぞ南インド料理という仕上がりです。

「ベジキリパロタ」

夜はアラカルトでさまざまな南インド料理を楽しめるのですが、その中にキリパロタを見つけました。キリパロタとは南インドのパロタというデニッシュのようなパンでカレーを挟み、それをバナナリーフで包んで蒸し上げた手の込んだ料理。各地に増えた南インド料理店でもなかなか見かけないメニューです。ベジとノンベジがあったので「ベジキリパロタ」2,000円を。

具材たっぷりでボリューム満点!

にんじん、いんげん、パニール(インドのチーズ)などが入った南インドスタイルの野菜カレーを、挟んだというよりも混ぜ合わせたという表現の方が近い印象。バナナリーフの香りと共に渾然一体となったスタイルで、かなりのボリューム。野菜だけでも十分な満足感を得られます。

「マトンペッパーフライ」

肉好きな方には「マトンペッパーフライ」1,350円がおすすめ。骨付きマトンをブラックペッパーやカシアなどのスパイス、そしてたっぷりのカレーリーフと共に炒めた料理。肉肉しいおいしさであり、添えられた生野菜と一緒に食べると爽やかになって良いです。

南インド料理は野菜も多く北インド料理と比べると油分も少なくヘルシーなので、健康志向の方にぴったりだと常々感じています。神保町は昔からカレー激戦区であり、昔ながらの日式カレーや欧風カレーの人気店が多く、本格的な南インド料理のお店はこの界隈においては少数派なのですが、新たに実力店が中心部に登場したことによってその流れも少しずつ変わっていくかもしれません。

そのような意味でも要注目の新店舗だと言えるでしょう。

【第3週のカレーとスパイス】安い・うまい・個性的! 大阪のスリランカ料理の名店がスパイス居酒屋をオープン「スパイス処 らんか1/2」

住所 : 東京都千代田区神田神保町1-10-1 IVYビル B1FTEL : 03-6285-1535

大阪スリランカ料理を代表する名店「セイロンカリー」の姉妹店として、2025年3月20日、西九条駅近くに「スパイス処 らんか1/2」がオープンしました。

昼はサンドイッチ店、夜はスリランカ料理を楽しめる居酒屋に

夜のみの営業で昼はオーナーの弟さんが営むサンドイッチ店となり、夜がオーナーであるお姉さんが営むスリランカ料理をベースとした居酒屋になります。

ラフな雰囲気の店内

カウンター中心でテーブル席もあり、一人でもグループでも使えそう。

お得な「ハッピードリンクセット」

まず目を引いたのは「ハッピードリンクセット」1,000円。こちらは好きなドリンク2杯にスパイス肴セットがつくというサービスメニュー。

アラックのコーラ割

ドリンクはスリランカのココナッツ焼酎とも言われるアラックのコーラ割(単品600円)を。これを2杯飲んだだけでも1,000円を超えてしまうわけですが、スパイス肴セットとしてアスパラのテルダーラ、うずらのテルダーラ(テルダーラとはスリランカ料理で油炒めというような意味ですが、スパイスも使用しているものが多いです)、カダラ(ひよこ豆のスパイスあえ)の3種が出てきて驚いていると、さらにロティフライも。何と4種です。原価が心配になってしまうほどのサービスぶり。

スパイス肴セットのアスパラのテルダーラ、うずらのテルダーラ、カダラ

スパイス肴セットのロティフライ

これだけで満足してしまいそうですが他の料理もおいしいのでここで終わってしまってはもったいないですよ。

「和牛のクミン炒め」

「和牛のクミン炒め」900円は、鉄板で野菜と共に熱々の状態で提供。写真右下の赤いものはルヌミリス(スリランカのスパイスペースト)。少しずつ混ぜながら食べるとさらにお酒が進みます。

「スパイスカツオ」

続いて「スパイスカツオ」800円はカツオのたたきのスパイスアレンジ料理。スパイスを使用したさっぱりとしたタレにガーリックチップやパクチーを合わせており、こちらもお酒が進みます。

カツオにもルヌミリスが合います!

「ルヌミリスが合いますよ」と小皿を出してくれたのでつけてみると爽やかな辛味がおいしさをさらに引き上げました。

どちらもオーセンティックなスリランカ料理というよりは、日本の居酒屋料理をスリランカの感覚でアレンジしたもの。厨房で腕を振るうのもスリランカ人の名シェフ。他にありそうでないテイストです。

「マグロのランプライス」

〆に「マグロのランプライス」980円を。カレーやおかずをパナナリーフで包んで蒸し上げたスリランカ料理。こちらはオーセンティックなおいしさで、セイロンカリーにもあるメニューですが、少し小さいサイズなのが居酒屋の〆としてちょうど良く、うれしいです。

〆のご飯ものとしてぴったりなサイズ感がうれしい

今後もセイロンカリーとはまた違うスリランカアレンジの居酒屋料理を追加していきたいとのこと。大阪でもスパイス料理でお酒を飲めるお店が増えてきましたが、その中でも個性あるスタイルのお店だと言えます。

安くておいしくて個性のある新感覚スリランカ居酒屋。今後の展開も楽しみな新店舗です。

【第4週のカレーとスパイス】全国のカレー&激辛好きに朗報! あの“タリカロ”が奈良で電撃復活「タリカロ3.5」

住所 : 大阪府大阪市此花区西九条3-14-24TEL : 不明の為情報お待ちしております

奈良でカレーと言えばその名が真っ先に出るほどの人気店となり、世界的なレストランガイドブックにも掲載され、その後、東京・西荻窪に移転しても唯一無二の激辛カレーで、東京のカレー好き・激辛好きの心をつかみ、カレー激戦区西荻窪においても人気店となった「タリカロ」。体調の問題などで惜しまれつつ2025年1月に閉店したのですが、そのタリカロが奈良で復活しました。

2025年6月20日、グランドオープンを迎えた「タリカロ3.5」

その名も「タリカロ3.5」。3.5というのは奈良でスタートした場所が1、奈良で移転した場所が2、東京が3、そして今回が本来なら4になるわけですが、前タリカロのシェフから「料理人としてさらに進化していってほしい」との期待値の意味も込められて3.5としたそうです。

店舗は「cafe WAKAKUSA」と共同で営業

少々わかりにくいのですが、店舗は「cafe WAKAKUSA」のある場所で、cafe WAKAKUSAと共同営業。曜日や時間によってワカクサだったりタリカロだったりするという形式で、2025年6月20日にグランドオープンとなりました。

前店舗でも飾られていた「ウルトラストレッチ俳人」は新店舗でも健在!

新生タリカロのシェフは奈良在住のヴァイオリニスト。1軒目のタリカロ時代からの常連で東京へも通った方。カレーマニアというわけではなく、唯一無二のカレーであるタリカロのカレーを愛していたのが、タリカロ閉店を知り「この味を無くすわけにはいかない」ということで連絡を取ったそうです。受け継ぎたいとの声が他にもあったそうですが、東京へ通って最終的に元タリカロの店長とシェフに選ばれたとのこと。

タリカロ極意!

「奈良でタリカロの復活を待っている人が多く、その期待に応えるべくタリカロさんより伝授された調理法を手間のかかる工程も一切省略せずに、使命感を持って再現しています」と語ってくれました。

「タリカロ昼のカリープレート」

「タリカロ昼のカリープレート」1,800円は見た目からして再現度が高いです。ご飯を中心に、右から反時計回りにダル、海老カレー、チキンキーマ、チキンカレーのグレイビー、無糖ヨーグルト、副菜、チキンレッグのカレー煮込みが囲みます。

新生タリカロのチキンカレーも安定の激辛

このチキンカレーが激辛で、辛いのにおいしいではなく、辛いからこそおいしいと思える味がタリカロの特徴。辛さだけではなく、唐辛子自体の味と香りとおいしさを感じるカレーであり、味もかなりの再現度の高さです。

他のカレーや副菜もタリカロの味を正式に受け継いでいると言えるでしょう。これはきっとヴァイオリニストだからこそ。クラシックの世界は他のジャンルの音楽と比べると完全にコピーをすることがより厳しく求められる場合が少なからずあるので、そんな世界にいたからこその細かい部分までの意識があるのでしょう。

チキンレッグは、ほぐして副菜や他のカレーと合わせて食べるとおいしさ倍増

完コピ具合も素晴らしかったのですが、それだけではありません。オリジナル料理として「カリーブルスト」1,000円がありました。こちらはシェフが音楽でドイツに留学していた際に出合い、大好物となったカリーブルストを広めたいという気持ちから、タリカロのカレーに使っているスパイスでカリーブルストを作ったそうです。

「カリーブルスト」

カリーブルストは僕自身も好きでよく食べるのですが、カレーパウダーがタリカロだからこその一味違うスパイシーさでとても良いです。お酒も進む一品と感じたのですが、シェフはバーで働いていた経験もあり、お酒も一緒に楽しんでもらいたいとのこと。

「タリカロって食事という以上に体験だと思うんです。自分も客として通っていた時にそう考えていました。これからはそれを伝える側になったので、その味のみならず体験していただく機会を守っていきたいです」と、気合いの入った言葉。

僕自身、奈良にあった時からのタリカロファンの一人ですが、良い人が受け継いでくれたと感じています。奈良のタリカロファンはもちろん、全国のタリカロファンは是非、新生タリカロを体験しに行ってみてください。

住所 : 奈良県奈良市東向北町22TEL : 不明の為情報お待ちしております

