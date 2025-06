講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年8月号は、東京ディズニーリゾート夏のイベントを直前大特集!

さらにパークの夜を楽しむブックインブック、Nuiパンシール、パークチケット&グッズ大プレゼントつきです☆

講談社「ディズニーファン」2025年8月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2025年6月25日(水)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

「ディズニーファン」2025年8月号は、7月2日に東京ディズニーリゾートで始まるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の楽しみ方を編集部徹底取材で大特集!

Mrs. GREEN APPLEの曲が使われる東京ディズニーシーの「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」や

東京ディズニーランドの「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンをはじめ、夏のエンターテイメント「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」(東京ディズニーシー)や「ベイマックスのミッション・クールダウン」(東京ディズニーランド)とそれらにちなんだグッズも紹介します。

東京ディズニーシーの新ショー「ドリームス・テイク・フライト」のグッズなど、この夏の最新情報がたっぷり掲載されます。

特別付録は「Nuiパン特製シール」

人気のぬいぐるみシリーズ、Character Bakery「Nuiパン」のアートが、かわいいシールとして楽しめます。

さらに特別企画としてブックインブック「東京ディズニーリゾートの夜を楽しむBOOK」も!

日が落ちると輝きだし、魅惑的な時間を迎える東京ディズニーリゾート。

涼しくなって頬にあたる風も心地よい、美しい夜のパークでの過ごし方をガイドします。

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーでは、7月にダッフィー誕生20周年を記念した新グッズやメニューが登場!

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」の情報をチェックして、パークへ出かけることができます。

東京ディズニーシーで9月30日に終了するショー「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」の思い出を心に刻めるイベント「We Love ビッグバンドビート」が7月1日から開催。

グッズやメニュー、デコレーションと合わせて、ショーの魅力を紹介します。

ディズニーファン創刊35周年記念企画も続々!

読者の投票で作るアルバム「ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト〜創刊35周年記念盤」は、投票の人気上位曲が発表されます。

25周年を迎えるディズニーアンバサダーホテルのクロニクル企画も、表紙の「ミッキーマウス」「ミニーマウス」とともに楽しめるのもポイントです。

パークチケット&グッズの大プレゼントも要チェック!

2025月は8月23日の東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス・スペシャルイブニングパスポート」プレゼントのチャンスもあります。

定期購読者の方の中から抽選で25組50名が、9月26日開催予定の東京ディズニーランド®プライベート・イブニング・パーティーにご招待するキャンペーンも応募受付中です。

そのほかにも、パークのひんやりドリンク&スウィーツ特集や、東京ディズニーシーの「アクアトビア」特集など、夏のパークがもっと楽しくなる記事が満載。

中間淳太さんがキャストに取材する人気企画、今回はカストーディアルキャストにお話をうかがいます。

そしてカリフォルニアで始まった「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」を編集部が取材&レポート!

ディズニー社との提携30周年を迎えた劇団四季のディズニーミュージカル特集、宮舘涼太さんがスペシャルサポーターを務める「ディズニー・オン・アイス」や

9月開幕予定の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2025」読者限定先行予約などのライブエンターテイメントや、全国で手に入るディズニーグッズ最新情報なども満載です。

ハッピーな夏を迎える準備を楽しめる、あらゆるディズニー情報がいっぱいつまった一冊。

講談社の「ディズニーファン」2025年8月号は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

