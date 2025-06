【「週刊スピリッツ」30号】 6月23日 発売 価格:510円

「ビッグコミック週刊スピリッツ」で連載中のサッカーマンガ「アオアシ」(作者:小林有吾氏)が6月23日発売の同誌30号で最終回を迎える。

これを記念して、小学館のWEBマンガサイト「ビッコミ」と、マンガアプリ「マンガワン」・「サンデーうぇぶり」にて、全409話(最終回の1話前まで)が無料公開される。公開期間は6月21日から6月22日までの48時間限定。

また、「#ありがとうアオアシ」ハッシュタグキャンペーンも開催される。

「アオアシ」全話無料キャンペーン

【実施期間】

6月21日0時~6月22日23時59分

期間中、「アオアシ」全409話(最終回の1話前まで)が無料公開される。

□WEBマンガサイト「ビッコミ」のページ

□マンガアプリ「マンガワン」のページ

□マンガアプリ「サンデーうぇぶり」のページ

「#ありがとうアオアシ」ハッシュタグキャンペーン

「アオアシ」の完結を記念して、6月21日より6月30日まで「ハッシュタグキャンペーン」が実施される。

このキャンペーンでは、ハッシュタグ「#ありがとうアオアシ」をつけて、Xにて「アオアシ」の感想を投稿すると、抽選で10名に、表紙に小林有吾氏のサインを入れた「週刊スピリッツ30号」がプレゼントされる。

応募方法

1.「アオアシ」公式Xのアカウント(@aoashiofficial)をフォローする。

2.ハッシュタグ「#ありがとうアオアシ」を付けて、感想を投稿する。

□「アオアシ」公式X

応募期間

6月21日~6月30日

応募期間終了後、当選者には「アオアシ」公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにて連絡が入る。

※投稿いただいた感想は、小学館の媒体でご紹介させていただくことがあります。

