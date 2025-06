YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、YouTuberのJukiaが、日本に到着したばかりのドイツ人旅行者のカップルを車でおもてなしする動画が公開された。秋葉原での偶然の出会いから始まった「FREE RIDE」企画では、お台場のレトロミュージアム散策や焼き鳥ディナーを通じて、異文化交流の魅力と人の温かさが描かれている。



動画の冒頭でJukiaは、「日本に着いたばかりの外国人を観光案内し、ホテルまで送迎する企画」である「FREE RIDE」を紹介。早速、秋葉原で出会ったのは、ドイツのケルン近郊から来たという爽やかな旅行者のカップルだった。「文化と食べ物かしら」と日本への期待を語る彼女に対し、彼も「とにかく日本に来てみたかった。友達の話やSNSを見て、日本はすごく話題になっているし、すごく楽しみにしているよ!」と興奮を隠せない様子だった。



道中では、彼の妹が急病のため来日できなかったというアクシデントも明かされたが、「健康が一番大事なことだし!」と前向きな言葉も。また、ドイツの「ケルンのカーニバル」や日本人が多く住む「デュッセルドルフの日本デー」といった文化的な話題も飛び出し、車内は和やかな国際交流の場となった。



一行がまず向かったのは、お台場の『レトロミュージアム』。昭和の街並みが再現された空間に、彼は「すごいね! 街並みがこんな感じだったの?」「Jukiaには普通かもしれないけど、俺にとっては信じられない光景だよ!」と目を輝かせた。彼女も「当時の生活様式と街並みを見るのはすごく興味深かった!」と、日本のノスタルジックな雰囲気にすっかり魅了されていた。



夕食はJukiaおすすめの焼き鳥店『あべや』へ。初めての「おまかせ」スタイルや、日本の乾杯の習慣、「いただきます」「ごちそうさま」といった食文化に触れ、彼と彼女は興味津々だった。彼は焼き鳥の美味しさに「めちゃくちゃ美味しいよ!」「本当に口の中ですぐなくなるね!」と感動しきり。特に魚が苦手な彼女も、手羽唐揚げを「これが一番好きかもしれないわ!」と絶賛し、日本の食の奥深さを堪能した。



旅の終わりには、Jukiaからアニメフィギュアなどのサプライズプレゼントも贈られた。彼は「今日のことは絶対忘れないよ! 本当に最高の体験だよ!」「今までやったことの中でも最高に楽しい体験だったよ!」と何度も感謝を伝えた。Jukiaも「二人に会えて嬉しいよ!」と感動を分かち合った。心温まる交流を経て、一行は再会を誓い、固いハグを交わして別れた。動画の最後には、後日、彼と彼女から送られてきた日本旅行を楽しむ数々の写真が紹介され、彼らの旅が思い出深いものとなったことが伝えられた。

