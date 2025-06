元アルゼンチン代表FWカルロス・テベス氏が、チャリティーマッチ「Soccer Aid 2025」においてワールドイレブンの一員として出場し、オールド・トラッフォードの地で4ゴールを挙げる活躍。ブーイングの渦中で圧巻のゴールショーを披露し、チームの逆転勝利に大きく貢献した。



41歳となったテベス氏は、途中出場ながら、わずか15分間で4得点を記録。いずれのゴールにもスタンドからは激しいブーイングが浴びせられた。特に3点目は鮮烈な直接フリーキック。全盛期を彷彿とさせる鋭さと正確性でネットを揺らし、“敵地”を静まり返らせた。





Class is permanent.



