USJのハロウィンイベント2025 - 昼はポケモンDJたちとパーティ、夜はゾンビが暴れる恐怖体験

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、ハロウィンシーズン限定のスペシャルイベント「ハロウィーン・イベント 2025」を、2025年9月4日(木)より順次開催する。

USJ「ハロウィーン・イベント 2025」

毎年秋の恒例となっているUSJのハロウィンイベント。2025年も、昼はDJピカチュウたちと盛り上がるパーティ「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」、夜は多数の絶叫コンテンツが楽しめる「ハロウィーン・ホラー・ナイト」と、昼と夜で異なる雰囲気のイベントを体験できる。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

たとえば、2011年秋にシーズナルイベントとしてスタートした「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、現在ではUSJのハロウィンを代表する一大イベント。ゲストを襲う大量のゾンビがパーク内を徘徊するという恐怖体験の規模をさらに拡大し、さまざまな“超絶叫”アトラクションを展開する。

狂暴化した大量のゾンビが暴れる「ストリート・ゾンビ」

なかでも注目の「ストリート・ゾンビ」は、2024年よりもさらに“超狂暴化”した大量のゾンビが暴れまわり、パークのストリートはゲストの絶叫で満ちあふれる恐怖のアトラクション。また、熱狂的な音楽に合わせてゾンビもゲストも踊り狂う「ゾンビ・デ・ダンス」は、新たなアーティストとのコラボレーションが決定しているという。

ゾンビ製造工場を舞台にした新密室ホラー

毎年人気を集める期間限定のホラーアトラクションも多数登場。新たに加わる「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」は、ゾンビ製造工場を舞台にした密室ホラーメイズだ。グロテスクなゾンビに追われながら逃げ場のない極限の恐怖を味わう、圧倒的なホラー体験にぜひ挑戦してみてほしい。

「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」は2言語で開催

また、人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの歴代ヒーローとともに最凶クリーチャーに立ち向かうライブホラーアトラクション「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」は日本語バージョンと英語バージョンの2言語で開催。

「チェンソーマン」とのコラボレーションも継続

このほか、2024年のハロウィンイベントで大きな話題となった人気アニメ「チェンソーマン」とのコラボレーションによる4Dアトラクション「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」、絶叫ライドアトラクション「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK:日本刀VSチェンソー ver.〜」、そして後ろ向き絶叫コースター「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK〜」が復活登場する。

ケイトとのコラボレーションによる新感覚アトラクション

さらに、メイクアップブランドのケイトとのコラボレーションによる新感覚アトラクション「KATE PRESENTS『18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜』」がパークに初登場。4人の魔女が潜む鏡の部屋へと足を踏み入れたゲストは、喜怒哀楽の感情をテーマにした「感情の試練」に挑戦。ゲストがさまざまな感情を表情豊かに表現すると、魔女たちから「感情の秘薬」が授けられ、自分の中に秘められた感情と、その感情を解放する方法が明らかになるという。

「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」

昼に開催される「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」では、昨年も人気を集めたDJピカチュウやDJゲンガーたちとのパーティが内容を刷新。「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」として新登場する。

今年はハードなロックスタイルと、思わず体が動き出すようなダンスナンバーという刺激的な2つのジャンルを、DECO*27がプロデュース。ヒトモシやバケッチャたちと共に、熱狂が止まらないアンストッパブルなダンスバトルに参戦して楽しめる。

ミニオンたちの仮装グリーティング、パークの仲間たちとのダンスショー

さらに、ミニオンたちによるハチャメチャな仮装グリーティングや、「ユニバーサル・ワンダーランド」で開催される、ハロウィン仮装をしたパークの仲間たちとのダンスショーなど、子どもから大人まで思わず笑顔になるようなイベントが多数用意されている。

開催概要

「ハロウィーン・イベント 2025」

開催期間:2025年9月4日(木)〜順次

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

施設住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

時間:8:30〜21:30

※9月4日(木)は8:30〜18:30。

※営業時間は予告なく変更する場合あり。



■「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

開催期間:9月5日(金)〜11月3日(月)

■「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」

開催期間:9月4日(木)〜11月3日(月)



HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5052202

(C)2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

(C) DECO*27 © OTOIRO

(C)CAPCOM

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA

(C)2022 米津玄師/REISSUE RECORDS

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

外部サイト