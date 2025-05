マクドナルドの平日お昼限定の600円台のおトクなランチセット「ひるまック」

「ひるまック」のセットになっている「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料(通常100円)でサイズアップできるキャンペーンが5日間限定で開催されます☆

マクドナルド「ひるまック」マックフライポテト・ドリンクサイズアップ

開催期間:2025年5月12日(月)〜5月16日(金)

ひるまック限定マックフライポテト・ドリンクM→Lサイズアップ差額:100円→無料

対象メニュー:

てりやきマックバーガーバリューセット店頭価格:670円〜ひるまック店頭価格:600円ビッグマックバリューセット店頭価格:750円〜ひるまック店頭価格:680円ダブルチーズバーガーバリューセット店頭価格:700円〜ひるまック店頭価格:640円てりやきチキンフィレオバリューセット店頭価格:690円〜ひるまック店頭価格:630円 フィレオフィッシュ バリューセット店頭価格:680円〜ひるまック店頭価格:620円

「ひるまック」提供時間:10:30〜14:00

取扱店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドで実施している、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」など、人気の定番の5種のセットが平日ランチタイム限定で最大70円おトクな600円台で楽しめる、お得な「ひるまック」

販売開始から1億5千万セットを突破し、ひるまック実施時間帯に“1分間に1,000セット以上販売されている”、大変人気のランチセットです。

また、プラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量可能なのも特徴。

毎日頑張るビジネスパーソンの方々のお腹も心も満たせるランチタイムの定番となっています。

今回、よりおトクにそしてボリューム感も楽しめるよう、5日間限定・ひるまック限定で、セットのマックフライポテトとドリンクのMサイズがLサイズに無料でサイズアップ!

無料でサイズアップできる「ひるまック」対象セットメニューは、ポークパティを日本ならではのてりやき風味に仕上げた「てりやきマックバーガー」

こだわりの100%ビーフと特製ビッグマックソースが決め手の「ビッグマック」

クリーミーなチーズと香ばしく焼き上げられた100%ビーフパティを2枚も使った「ダブルチーズバーガー」

サクサクのジューシーなチキンパティに甘辛てりやきソースを絡めた「てりやきチキンフィレオ」

外はサクサク、中はしっとりふっくらのフィッシュポーションを使った「フィレオフィッシュ」の5種類です☆

※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳細は公式サイトを確認ください

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスでは「ひるまック」を実施していません

※通常、マックフライポテトは+50 円で L サイズに、ドリンクは+50 円で L サイズに変更可能(M サイズ選択可能な商品に限る)なところ、5月12日(月)から5月16日(金)の5日間限定で、無料で L にサイズアップ可能です。

(ホットティー、プレミアムローストコーヒー(ホット)は L サイズがないため、また、ミニッツメイド オレンジは S サイズのみでの提供のため、変更対象外です

新TVCM「おいしい時間帯(L が無料)」篇

放映開始日:2025年5月11日(日)

放送地域:全国(一部地域を除く)

働く大人に嬉しい、特別価格でおトクに楽しめる「ひるまック」のTVCMシリーズでアンバサダーを務めている妻夫木聡さんと濱田岳さんが再共演する新TVCMも放映。

またまたランチタイムに後輩とともにマクドナルドにやってきた先輩。

しかし・・・

「LLセットにします?無料ですもんね」と呟く後輩に、「やめてくれ」と態度が変わり、「君にそれを言われると僕が無料じゃなかったらLにしないみたいな感じになるだろ」と、強く否定する先輩。

「Lにするんですよね?今それが無料なんです。おいしい話でしょ!」「たまたまだ!」と、前編のひるまックのおトクさに続いて再びヒートアップする先輩と後輩。

またもや熱くなってしまう二人のユニークな姿を通して、今なら無料でポテトとドリンクのサイズアップ可能な、おトクな『おいしい時間帯。』のひるまックの魅力を伝えています。

再び会社の先輩・後輩役でマクドナルドに並ぶお二人が、今度はLサイズアップ無料の「おいしい話」でなぜかまた口論勃発!?というストーリーです☆

さらにお得に「マクドナルド」の人気セットメニューが楽しめる5日間!

「ひるまック」限定のMからLセットに無料でサイズアップできるキャンペーンは、2025年5月12日(月)から5月16日(金)の5日間限定で開催されます。

