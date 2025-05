『Aランクパーティを離脱した俺は、 元教え子たちと迷宮深部を目指す。』コラボ！MX『モンスターコレクト』

MXは、iOS/Android端末用スマホRPG『モンスターコレクト』において、TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』とのコラボを2025年5月1日(木)から5月15日(木)まで開催します。

MX『モンスターコレクト』

【開催期間】

2025年5月1日(木) 00:00〜2025年5月15日(木) 23:59

MXは、iOS/Android端末用スマホRPG『モンスターコレクト』において、TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』とのコラボを2025年5月1日(木)から5月15日(木)まで開催!

【『モンスターコレクト』×TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』コラボ概要】

(1) TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』コラボガチャ

TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』の人気キャラクター「マリナ」「シルク」「レイン」が獲得できるコラボ限定ガチャが登場します。

「マリナ」

「シルク」

「レイン」

(2) TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

』コラボイベント

TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

』のキャラクター「ユーク・フェルディオ」が無料で獲得できるグローイングチャレンジを始め、「鋼鉄蟹(スチールクラブ)」「ヘクトアイズ」「シャドウストーカー」が敵キャラとして登場する各種イベント、「コラボガチャミッション」「スピードくじ」などが開催されます。

各種報酬では、TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

』のキャラクターになりきれる見た目装備、ゲーム内チャットで使える限定コラボキャラスタンプなどが獲得可能です。

また、その他コラボ限定称号なども獲得できる豪華なコラボイベントとなっています。

【開催期間】

2025年5月1日(木) 00:00〜2025年5月15日(木) 23:59

サポートキャラクター「ユーク・フェルディオ」

レイドボス「鋼鉄蟹(スチールクラブ)」

イベントクエスト敵「ヘクトアイズ」

会心の一撃ボス「シャドウストーカー」

コラボ限定見た目アバター1

コラボ限定見た目アバター2

コラボ限定なりきりアバター1

コラボ限定なりきりアバター2

コラボ限定スタンプ

コラボ限定称号

(3) プレゼントキャンペーン!

TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』のコラボキャラクター「ユーク・フェルディオ」「マリナ」「シルク」「レイン」の各声優「直筆サイン色紙」が抽選で各3名様(合計12名様)に当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

【応募方法】フォロー&リポスト応募

モンスターコレクトの公式Xアカウント『【公式】モンスターコレクト( https://x.com/monster_collect )』をフォロー&対象ポストをリポストいただくことで応募できます。

さらにキャンペーンはそれぞれ応募可能!

【開催期間】

2025年5月1日(木) 00:00〜2025年5月15日(木) 23:59

「ユーク・フェルディオ」CV.峯田大夢さん

「マリナ」CV.伊南羽桜さん

「シルク」CV.川井田夏海さん

「レイン」CV.稗田寧々さん

(4) コラボ記念スペシャルログインボーナス

期間中にログインすることで最大で8日間(前半/後半)、時空石やガチャパスpt【エパリダコラボガチャ】をプレゼントします。

▼配布アイテム(前半/後半)

1日目…時空石×1000万個

2日目…時空石×1000万個

3日目…時空石×1000万個

4日目…ガチャパスpt【エパリダコラボガチャ】×1pt

【開催期間】

前半:2025年5月1日(木) 00:00〜2025年5月8日(木) 17:59

後半:2025年5月8日(木) 18:00〜2025年5月15日(木) 16:59

コラボ記念スペシャルログインボーナス

【TVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

』概要】

「抜けさせてもらう!」

赤魔道士のユークはそう啖呵を切って、

5年間在籍したAランクのパーティ「サンダーパイク」を離脱した。

彼は、他のメンバーから過小評価、否、バカにされていたことに

耐えきれず、ついにその地位を捨てたのだ。

パーティを探していたユークはマリナ、シルク、レインという

元教え子3人と再会し、彼女たちのパーティに加入した。

「先生」と慕ってくれる彼女たちに励まされ、

ユークはその規格外の魔法力とスキルを存分に発揮し、

マリナたちの能力を見事に引き出すことで次々にクエストを達成。

そして、配信用魔法道具「キャメラット君」による

“冒険配信”を通じて、パーティ「クローバー」は

世間に名を馳せていく。

そんな「クローバー」の夢は最難関迷宮【無色の闇】の踏破。

それを叶えるため、様々な迷宮に挑戦するが、

徐々に世界を揺るがす混沌へと巻き込まれていく――

■『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

』TVアニメ公式サイトURL

https://arank-party-ridatsu-official.com/

権利表記:(C)右薙光介・すーぱーぞんび・講談社/クローバープロジェクト

【アプリ概要】

■タイトル :モンスターコレクト

■カテゴリ :ゲーム(RPG)

■プレイ料金:無料(一部有料/アイテム課金あり)

■対応機種 :iOS12.0以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)

もしくはAndroid6.0以降

【注意事項】

※転売防止のため、各色紙には事務局側で「当選者様のお名前」または「シリアルナンバー」、その両方を記入させていただく場合があります。

※本キャンペーンは予告なく中止または内容の変更をさせていただく場合があります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

※本キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および賞品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。

発覚した場合は賞品を返却していただきます。

※配送時の事故、過失による破損等につきまして同社は一切の責任を負いません。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳選なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージをお送りします。

当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合

