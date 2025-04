【amiibo ルーク/ジェイミー/キンバリー】 6月5日 発売予定 価格:2,970円 【ストリートファイター 6 amiiboカード スターターセット】 6月5日 発売予定 価格:2,970円

「amiibo ルーク」

Amazonにて、Nintendo Switch用周辺機器「amiibo ルーク」、「amiibo ジェイミー」、「amiibo キンバリー」および「ストリートファイター 6 amiiboカード スターターセット」の予約受付が行なわれている。6月5日に発売を予定し、価格は各2,970円。

本商品はカプコンの対戦格闘「ストリートファイター6(スト6)」の登場キャラクターをモチーフにしたamiibo。6月5日にはNintendo Switch 2用「ストリートファイター6」の発売が予定されているが、これに合わせて各種amiiboも販売される。

各amiiboともに躍動感あふれるポージングで立体化されており、ゲーム内でamiiboを使うとアイテムが入手できる。また、キャラクター22体のイラストを描いたカード入りのスターターセットもラインナップ。コレクションアイテムとしても楽しめる商品で、Amazonでは発売に先駆けて予約が可能になっている。

「amiibo ルーク」

「amiibo キンバリー」

「amiibo ジェイミー」

「ストリートファイター 6 amiiboカード スターターセット」

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.