ÍÛ±ê¤È¤Ï¡©È¯À¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤äÆ¨¤²¿å¤È¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ
É÷¤¬²º¤ä¤«¤Ê¤è¤¯À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤äÀþÏ©¤«¤éÅòµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÎ©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ì¤Ï¡ÖÍÛ±ê¡Ê¤«¤²¤í¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¡ÊÌ©ÅÙ¡Ë¤Î¤à¤é¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ë¸÷¤¬¶þÀÞ¤·¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Æ»Ï©¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤â¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÛ±ê¤ÈÆ¨¤²¿å¤Ç¤Ï¤¢¤ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¡ÖÍÛ±ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÅÁÈ¤ß¤äÎà»÷¸½¾Ý¤È¤Î°ã¤¤¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÛ±ê¤È¤Ï
ÍÛ±ê¡Ê¤«¤²¤í¤¦¡Ë¤È¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ê¤É¤«¤é¶õµ¤¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÎ©¤Á¾å¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À²¤ì¤ÆÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢É÷¤¬²º¤ä¤«¤ÊÆü¤Ë¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÆ»Ï©¤äº½ÉÍ¡¦ÀþÏ©¡¦¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¾å¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¶á¤ä¤¿¤²Ð¤Î¾å¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤é¤á¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Æ±¤¸¤¯ÍÛ±ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍÛ±ê¤ÏÊ¸³ØÅª¤Ë¤Ï½Õ¤Îµ¨¸ì¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ä¡Ö¤Û¤Î¤«¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï½Õ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ò·ï¤µ¤¨¤½¤í¤¨¤Ð°ìÇ¯Ãæ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸½Âå¤ËÊë¤é¤¹»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÛ±ê¤Ï¡¢¡É½Õ¡É¤ä¡É¤Ï¤«¤Ê¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¡É²Æ¡É¤ä¡É¹â²¹¤ÎÆ»Ï©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¶á¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÍÛ±ê¡×
¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¡©¡ÖÍÛ±ê¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡ÖÍÛ±ê¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÈÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¶õµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¤Î¤à¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¶þÀÞ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥ó¥À¥à¤Ê¸÷¤Î¶þÀÞ¤¬¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤·¤¿ÍÉ¤é¤á¤¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤È¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¶õµ¤¤¬²¹¤á¤é¤ì¡¢Ì©ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¶õµ¤¤¬¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤ë
¶¯¤¤Æü¼Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÃÏÌÌÉÕ¶á¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬²¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Ï·Ú¤¯¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ï½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÏÌ©ÅÙ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ÏÌ©ÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢²¹¤á¤é¤ì¤¿·Ú¤¤¶õµ¤¤Ï¾å¤Ø¡¢¼þÊÕ¤ÎÎä¤¿¤¤½Å¤¤¶õµ¤¤Ï²¼¤Ø¤ÈÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¡ÊÌ©ÅÙ¡ËÊ¬ÉÛ¤Ë¤à¤é¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¸÷¤¬Ì©ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¶õµ¤¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¡¢¶þÀÞ¤¹¤ë
¸÷¤Ï¡¢Ì©ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ëÊª¼Á¤Î´Ö¤òÄÌ¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¶³¦¤Ç¶þÀÞ¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤Æ¶õµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¤¬ÉÔ¶Ñ°ì¤«¤ÄÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸þ¤¤Ë¶þÀÞ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Î·Ê¿§¤¬ÏÄ¤ó¤À¤êÍÉ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÊª¼Á¤ÎÃæ¤ÇÌ©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¸÷¤Î¶þÀÞÎ¨¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤ä¤â¤ä¤¬¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤ò¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥å¥ê¡¼¥ì¥ó¸½¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¥¬¥à¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥·¥å¥ê¡¼¥ì¥ó¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥·¥å¥ê¡¼¥ì¥ó¸½¾Ý¤Î¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤¹¤Ç¤¹¡£º½Åü¤òÆþ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¿å¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍÏ¤«¤¹¤È¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÛ±ê¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥å¥ê¡¼¥ì¥ó¸½¾Ý¡×¤Î¼Â¸³¡Êº½Åü¤¬¿å¤ËÍÏ¤±¤Æ¤Ç¤¤¿Ì©ÅÙ¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤¬¶þÀÞ¤·¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤¬¸«¤¨¤ë¡Ë
¢¨¡Ú¤â¤Ã¤È¿¼·¡¤ê¡Û¸÷¤¬¶þÀÞ¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¸÷¤¬Ì©ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¶³¦¤Ç¶þÀÞ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸÷¤Î¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢Êª¼Á¤ÎÌ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì©ÅÙ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂ®¤¯¡¢Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¸÷¤ò¼Ö¤ËÎã¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤«¤é¤Ì¤«¤ë¤ß¤Ë¡¢¼Ö¤¬¼Ð¤á¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÒÂ¦¤Î¥¿¥¤¥ä¤À¤±¤Ì¤«¤ë¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¤â¤È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼Ö¤Î¿Ê¤àÊý¸þ¤Ï¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Ì©ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¶³¦¤Ç¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¸÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤¬¶þÀÞ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì©ÅÙ¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤¬¶þÀÞ¤¹¤ëÍýÍ³
Æ¨¤²¿å¤È¤Î°ã¤¤
ÍÛ±ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯½ë¤¤Æü¤ËÃÏÌÌÉÕ¶á¤Çµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ë¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÆó¤Ä¤Î¸½¾Ý¡¢°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ¨¤²¿å¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ç±ó¤¯¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿±ó¤¯¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ¨¤²¿å¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿·Ê¿§¤¬¼ÂºÝ¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ä¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡Öéçµ¤Ï°¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÌÌ¤Ë¶õ¤Ê¤É¤¬È¿Å¾¤·¤Æ±Ç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÛ±ê¤âÆ¨¤²¿å¤â¡¢¶õµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¡Ê²¹ÅÙ¡Ë¤Îº¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍÛ±ê¤Ï¶É½êÅª¤ÊÌ©ÅÙ¡Ê²¹ÅÙ¡Ë¤Î¤à¤é¤äÍÉ¤é¤®¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¿å¤ÏÌ©ÅÙ¡Ê²¹ÅÙ¡Ë¤Îº¹¤¬ÁØ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¨¤²¿å¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÏÌÌÉÕ¶á¤Ë²¹¤á¤é¤ì¤¿Ì©ÅÙ¤Î¾®¤µ¤Ê¶õµ¤¤ÎÁØ¡¢¤½¤Î¾å¤ËÎä¤¿¤¤Ì©ÅÙ¤ÎÂç¤¤Ê¶õµ¤¤ÎÁØ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸÷¤ÏÌ©ÅÙ¤Î¾®¤µ¤¤ÃÏÌÌÉÕ¶á¤ÎÊý¤¬Â®¤¯¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÌ©ÅÙ¤Î¶³¦¤Ï¤¹¤Ñ¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì©ÅÙ¤Îº¹¤Ë¤è¤ë¸÷¤Î¶þÀÞ¤âÃÊ³¬Åª¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¸÷¤Ï²¼Êý¸þ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¿Í¤ÏÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸÷¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤½¤ÎÊªÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë±ó¤¯¤Î¶õ¤ä·Ê¿§¤¬±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¤ÎÊ¬ÉÛ¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ¨¤²¿å¤Î»ÅÁÈ¤ß
ÍÛ±ê¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¤Ë¤Ï¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤òËº¤ì¤º¤Ë
º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¡¢ÍÛ±ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÆü¼Í¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÍÛ±ê¤¬¸«¤¨¤ëÆü¤ä¾ì½ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤é¤á¤¯ÍÛ±ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢²Æ¤Ë¸Â¤é¤ºÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³°½Ð»þ¤Ë¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¤äÆü»±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Æüº¹¤·¤Ë¤´Ãí°Õ¡ª»ç³°ÀþÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë