±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù°ÂÀîÍ²Ì´ÆÆÄ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤Þ¤·¤íÀèÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¡×
ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡ß»³²¼Èþ·î¤ÎW½é¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿Îß·×600ËüÉôÆÍÇË!!ÎáÏÂ¤ÎÎø°¦¥Þ¥ó¥¬¤Î·èÄêÈÇ¡ª¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤¬3·î28Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦°«¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤¬¥Í¥È¥²¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ Ä¶±öÂÐ±þ¤Î¹â¹»À¸¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦»³ÅÄ ¡Êºî´ÖÎ¶ÅÍ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ°¦ÁÛ¤ÇÎä¤¿¤¤¤ä¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤Ï¼Â¤Ï¡ÈºÇ¶¯¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤À¤Ã¤¿!!¤¤¤Ä¤â¤ÏÄ¶±ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë»³ÅÄ¤ÎÌµ¼«³Ð¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯°«¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÉÎø°¦¤Ë¶½Ì£¥¼¥í¡É¤Ê¤Î¤Ë¡È¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¤Þ¤¯¤ë¡ÉÆñ¹¶ÉÔÍî¤Î¶¯Å¨¤Ç¡¦¡¦¡¦¡£Âè°ì°õ¾ÝºÇ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»Ë¾åºÇ¹âÎø°¦Æñ°×ÅÙ¤Î»³ÅÄ¤È¤ÎÎø¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡©
¸¶ºî¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ÖGANMA!¡×¡Ê¥³¥ß¥¹¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾ºîÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ä¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè6²ó ¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ÖTSUTAYA¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¤Î¡ÈÂç¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂè13²óanan¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡× ¡ÈÂç¾Þ¡É¼õ¾Þ¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥ÞAWARD2024¡×¡È¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¡É¼õ¾Þ¡¢¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯ ¡ÖÂè3²ó ¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·Îø°¦¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡ÈÂç¾Þ¡É ¡È½ñÅ¹°÷¾Þ¡É ¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Þ¡ã¾¯¤·Î¥¤ì¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤²¦»ÒÍÍÉôÌç¡ä¡É¤Î3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡Ö¤¤¤Þ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ÊLINE¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É£±£°Âå¡Á£²£°Âå¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëº£ºÇ¤â½Ü¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿°ÂÀîÍ²Ì¤µ¤ó¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤Þ¤·¤íÀèÀ¸¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
°ÂÀîÍ²Ì´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëÏÃ¤¬¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤â¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤«¶½Ì£¤½¤½¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¡£»³ÅÄÌò¤òºî´Ö¤µ¤ó¤¬¡¢°«Ìò¤ò»³²¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤È¤â¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¼«ÂÎ¤â¥²¡¼¥à¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¥²¡¼¥à¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤â¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼°ì¿Í°ì¿Í¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¦¤ª»Å»ö¤Û¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ï¼ã¤¤Êý¤¬´Ñ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç²ÄÇ½À¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê³¤³°¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁ®¤¤¤¿¤Î¤âÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä¥á¥í¥É¥é¥Þ¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÍÍ¡¹¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÃß¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»³ÅÄÌò¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»³ÅÄ¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï´¶¾ð¤¬¥¼¥í¤Î¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢É½¾ð¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤±¤É´¶¾ð¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Êµ¡Èù¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî´Ö¤µ¤ó¤Ï¿´¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÌÜ¤È¤«¸ý¸µ¤ËÈù¤«¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë±éµ»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø»³ÅÄ¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤â°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¾ð¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡Êºî´Ö¤µ¤ó¤È¡Ë°ì½ï¤ËÇº¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤âÈù¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»³ÅÄ¤Î°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
°ìÈÖ¤Ï¥é¥¹¥È¤Î¡Ø¥Ð¥ì¤¿¤«¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£»³ÅÄ¤È¤·¤Æ´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤òºî´Ö¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Ð¥ì¤¿¤«¡Ù¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÍÞÀ©¤Î¤¤¤¤¿»³ÅÄ¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÀßÄê¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤«¤Ê¤È°ì²ó¤ÏOK¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤À¤±¡Ø¥Ð¥ì¤¿¤«¡Ù¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Çº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬½Ð¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤ÎºÇ¸å¤Ë»£¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤¬»£¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°«Ìò¤Î»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³²¼¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¥â¥Ç¥ë¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿Èþ¿Í¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ö»þ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥¬¥Ã¤È¾å¤²¤é¤ì¤ëÉôÊ¬Åù¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤·¤íÀèÀ¸¤Ë¤â¤´ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»³²¼¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤È°áÁõ¤Î¹âÅÄ¤µ¤ó¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÀµÅÄ¤µ¤ó¤È¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¸½¤ì¤¿½éÆü¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°«¤½¤Î¤â¤Î¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤â¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½°«¤Î°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¤³¤ì¤â¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»³ÅÄ¤Ã¤Æ»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È·ùÌ£¤È¤¤¤¦¤«È¿´¶¤òÇã¤¤¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯·ùÌ£¤Ê¤¯¼«Á³¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ù¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»³²¼¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°«¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Í¥È¥²¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤¬¼Â¼Ì¤Ê¤Î¤ÇFOS¤¬¼Âºß¤·¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¨¤ë²èÌÌ¤òºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬Âç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¥³¥¹¥×¥ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¸½¼Â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤¬¿¼¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ½Ñ¤äÁõ¾þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ¹¤êÀ¹¤ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³¤³°¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Éô²°¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÉô²°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¿¤«¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÌÜ¤¬³Ú¤·¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤¬¤³¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¼Â¼Ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ê¤ê¤Î¿·¤·¤¤¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Î¼Â¼Ì²½¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦±Ç²è¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÈ¡ÊÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤ËÊô»Å¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥Ö¥³¥á¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦¤Þ¤·¤íÀèÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
©¤Þ¤·¤í¡¿COMISMA INC.
¡½¡½ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¸å¤Î¥é¥¹¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¸¶ºî¤òÆ§½±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÓËÜ¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ê¤É¤Î´Æ½¤¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â°ìÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥é¥¹¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÀî¸¶¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤â¤¦´°Á´¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö±Ç²è¤À¤È¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºîÃæ¤Ç¡Öforest of savior¡×¤Î¥²¡¼¥à¥·¡¼¥ó¤¬£³£Ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¼Âºß¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Á¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºî´Ö¤µ¤ó¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ëºî´Ö¤µ¤ó¤Î¾ú¤·½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤Ï»³ÅÄ¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ï°«¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Á¤Ã¤¯¤ÊÌÌ¤È¾¯¤·Âç¿Í¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Î°«¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ßÎø°¦¤Ç²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤â¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤Ïº£¤è¤ê¤â¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ÄøÅÙ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ëº£¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤·¤íÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¸¶ºî¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·¤·¤¤»³ÅÄ¤È°«¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ä¡¢±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù
¸ø³«Æü:2025Ç¯3·î28Æü(¶â)
´ÆÆÄ:°ÂÀîÍ²Ì
µÓËÜ:Àî¸¶°ÉÆà
½Ð±é:ºî´ÖÎ¶ÅÍ »³²¼Èþ·î
NOA ·îÅçÎ°°á ÎëÌÚ¤â¤°¤é(¶õµ¤³¬ÃÊ) ¹ÃÅÄ¤Þ¤Ò¤ë
³ýÅç¤ß¤º¤ Á°ÅÄ²¢»ÖÏº
¸¶ºî:¤Þ¤·¤í¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤È Lv999 ¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×(¥³¥ß¥¹¥Þ¡ÖGANMA!¡×Ï¢ºÜ)
¼çÂê²Î:¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡ÖNOW LOADING¡×(TOY¡ÇS FACTORY)
À©ºî:³ÑÀîÂç±Ç¥¹¥¿¥¸¥ª ÇÛµë:KADOKAWA
©¤Þ¤·¤í/COMISMA INC. ©2025¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ