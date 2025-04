今年のゴールデンウィーク(GW)は5月3日から5月6日までの4連休。4月29日に祝日(昭和の日)があり、4月28日と4月30日から5月2日に休みをとれば最大11連休となる。

家でゆっくりゲームをして楽しむのもいいが、気候もちょうど良いこの時期にせっかくだしどこかへ遊びに出掛けてみようと考えている方もいるのではないだろうか。

そこで、本稿ではGW中に遊びに行けるリアルイベントをいくつか紹介。GWに合わせて開催される限定コンテンツや、ちょうどGWの時期にも開催しているイベントをまとめてみた。特に、ゲーム関連やアニメ、キャラクターに特化した子どもから大人までみんなで楽しめそうなものを中心にピックアップしているので、これから家族や友人とスケジュールを合わせながらGWの計画を立てようと考えている方はまだまだ旅行の予約は間に合うので、ぜひ参考にしてみてほしい。

ビタミンピューロ

開催期間:4月11日~6月3日

開催場所:サンリオピューロランド

料金:サンリオピューロランドへの入園料が必要

ビタミンピューロ

韓国発のキャラクター「チェゴシム」がサンリオピューロランドと初めてコラボする春のスペシャルイベント「ビタミンピューロ」が4月11日より開催される。

開催期間中は、ピューロランドの館のレストランやエントランスショップなどが「チェゴシム」コラボデザインの特別仕様となるほか、ドクターやナースをイメージしたかわいらしい新コスチューム姿のサンリオキャラクターたちを「チェゴシム」描き下ろしたビジュアルを使用したフォトスポットの設置、心にもお腹にもビタミンをチャージできるコラボフードメニューの提供、「ラッキーカード」をはじめとする期間限定グッズの販売などが行なわれる。

そのほか、サンリオキャラクターによる期間限定パレードやスペシャルグリーティングも開催。「癒しとハッピーをチャージしてもらいたい!」という想いが込められた「チェゴシム」とサンリオキャラクターによる特別なコンテンツが多数展開される。

□「ビタミンピューロ」の特設ページ

ハローキティたちが元気や癒しをお届けするパレード「レッツちゅうにゅう~!春のビタミンタイム!」。はなまるおばけのまるまるも登場

ビタミンピューロのコスチュームを着たキャラクターとのスペシャルなグリーティングが開催される ※有料・事前予約制のイベント

ハローキティとゴシムちゃんたちのフォトスポットが登場

ビタミンピューロのオリジナルグッズが登場

かわいいフードで心もお腹もパワーチャージ

名探偵コナン×東京スカイツリー 煌きの青天塔(スカイツリー)

開催期間:4月15日~7月14日

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

料金:天望デッキ、天望回廊は展望台入場券が必要

名探偵コナン×東京スカイツリー 煌きの青天塔(スカイツリー)

東京スカイツリーでは4月15日~7月14日の期間、「名探偵コナン」との初となるコラボイベント「名探偵コナン×東京スカイツリー 煌きの青天塔(スカイツリー)」が開催される。

本イベントでは、地上450メートルの天望回廊を中心に、「名探偵コナン」の世界観に浸れる展示装飾や、キャラクターと撮影できるフォトポットが設置されるほか、イベント限定のキービジュアルや“ちびキャラ”などを使用した限定グッズ、カフェメニューが登場。加えて、東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんによる「江戸川コナン」をイメージしたコスチュームでのグリーティングや、キャラクターたちと合成写真が撮れるフォトサービス、特別ライティングの点灯など、東京スカイツリーでしか体験できない盛りだくさんな内容が用意される。

さらに、イベント限定のキービジュアルを使用した「ブロマイド付き展望台入場券」を販売予定としており、詳細は決まり次第案内される。

□「名探偵コナン×東京スカイツリー 煌きの青天塔(スカイツリー)」の特設ページ

【概要】

1. ブロマイド付き展望台入場券の販売 2. 天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置 3. 天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売 4. 限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティング 5. 天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売 6. 東京スカイツリー内「SKYTREE SHOP」「SKYTREE SPACE」でのイベント限定グッズ販売 7. 特別ライティング点灯

※詳細は決まり次第案内予定

【イベント限定のキャラクターオリジナルデザイン】

怪盗キッド

安室 透

灰原 哀

江戸川 コナン

毛利 蘭

毛利 小五郎

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル

開催期間:4月8日~6月30日

開催場所:東京ディズニーシー

料金:ディズニーシーへの入園料が必要

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル

4月8日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」が開催される。ゲストはパークを巡りながら、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で、多彩な料理やドリンクを楽しめる。

パーク内では新しいポップコーンフレーバー「ホタテガーリックバター」が登場。おやつとしてはもちろん、大人のおつまみにもぴったりなこのポップコーンは、イベント期間限定のデザインのレギュラーボックスで提供される。

ほかにも、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の各アトラクションをモチーフにしたレストランメニューや、ミッキーマウスが旅をしながら食を楽しむ様子を描いた本イベントならではのグッズが多数登場する。

□「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」特設サイトのページ

ホタテガーリックバターポップコーン 400円

「アナとエルサのフローズンジャーニー」をイメージしたメニュー ~シェイブズ・イマジネーション~ スペシャルコース 12,000円

「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をイメージしたメニュー ~シェイブズ・イマジネーション~ スペシャルセット 5,800円

「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をイメージしたメニュー ~シェイブズ・イマジネーション~ スペシャル膳 4,300円

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をイメージしたメニュー ~シェイブズ・イマジネーション~ スペシャルコース 8,800円~13,400円

ワッペンアクセサリー 各900円

トートバッグ 3,200円、Tシャツ 4,200円、ハット 3,600円

ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!

開催期間:4月8日~6月30日

開催場所:東京ディズニーリゾート

料金:パークの利用にはディズニーランド、ディズニーシーへの入園料が必要

ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!

東京ディズニーリゾートのスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第4弾となる「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」が4月8日から6月30日まで開催される。今回はドナルドダックが主役のイベントとなっており、ドナルドが夢の中で生み出した自身のたくさんのファン“クワッキーダック”が登場する。

パレード「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」では夢の中でドナルドの親友となったピートを先頭に、ドナルドの乗ったフロートが登場。パーク内ではこれに合わせたデコレーションが展開されるほか、4月7日より本イベントをモチーフにしたスペシャルグッズが販売される。

□「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」特設サイトのページ

パレードやパーク内装飾が登場予定

振ると「グワッグワッ」と音が出るグワグワスティックはデザインを新たに今年も登場。グワグワスティック 1,500円

グッズにはクリアホルダーセット 700円などが登場

ドナルドまん 1,500円

ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025

開催期間:3月7日~6月29日

開催場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

料金:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの入園料が必要

ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025

USJのイースターをテーマにした期間限定イベント「ユニバーサル・イースター・セレブレーション」が今年も開催。期間中はイースター姿のパークの仲間たちと出会えるグリーティング、カラフルなウサギやたまごのモチーフに彩られたエリアなどを楽しめる。

キャラクターたちがストリートを大行進する「GO! GO! イースター・マーチ」ではかわいいパークの仲間たちと一緒に踊って盛り上がれるほか、季節ごとのロックミュージックを楽しめる「ユニバーサル・ワンダーランド ~レッツ・ロック・トゥギャザー!~」、おもしろかわいいイースター・コスチュームのミニオンたちが楽しくお出迎えしてくれる「ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング」など、体験できて見所も満載の内容が用意される。

また、イベント限定のフード&グッズも多数登場。特別な雰囲気を存分に堪能できるイベントとなっている。

□「ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025」特設サイトのページ

GO! GO! イースター・マーチ

ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング

ユニバーサル・ワンダーランド ~レッツ・ロック・トゥギャザー!~

ミニオン・パークのデコレーション

ユニバーサル・ワンダーランドのデコレーション

イースター・サンドウィッチセット [提供場所]:ビバリーヒルズ・ブランジェリー

(左)イースターバニー・ホワイトチョコムース ~チェリー&ハニー~ (右)ハッピー・イースター! ショートケーキ [提供場所]:ビバリーヒルズ・ブランジェリー

(左)ハチャメチャ・イースターエッグ? クッキーサンド ~カスタードクリーム&フルーツ~ (右)ハチャメチャ・イースターエッグ? ソーダ ~オレンジレモネード~ [提供場所]:デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチン

※一部の画像は過去のもの

ポケモン化石博物館

開催期間:3月8日~5月25日

休館日:3月12日、4月9日、4月23日、5月14日

開館時間:9時~17時(博物館の入館は16時30分まで)

開催場所:福井県立恐竜博物館 新館3階 多目的ホール

料金:一般 600円~

※別途常設展の観覧券(日時指定)が必要

ポケモン化石博物館

「ポケモン化石博物館」は、「カセキポケモン」と現実の世界で見つかる「化石・古生物」を見比べ、似ているところや異なっているところを発見し、古生物学について楽しく学ぶための展覧会。全国巡回型の展覧会となっており、今回の福井での開催は12館目にしてスマホ向けの位置情報を利用したゲームアプリ「ポケモンGO」との連携施策が初めて実施される。

3月8日から5月25日の期間中、「福井県立恐竜博物館」のまわりで「ポケモンGO」をプレイするとカセキポケモンが野生で出現。「ポケモン化石博物館」で展示を楽しんだあとは「ポケモンGO」をプレイして「カセキポケモン」をゲットするといった楽しみ方ができる。

また、「ポケモンGO」のGOスナップショットで写真を撮影すると「チゴラス」と「アマルス」が姿を現すことも。それぞれの「カセキポケモン」が映り込む時間は決まっており、7時から13時はチゴラス、13時から19時はアマルスが登場する。

さらに、「福井県立恐竜博物館」のまわりには、開催期間中に「ポケモン化石博物館」のポケストップが3つ出現。このポケストップを回すことで、福井限定の「ポケモン化石博物館」のギフトを手に入れることができる。

□福井県立恐竜博物館「ポケモン化石博物館」のページ

初となる「ポケモンGO」との連携施策が実現

博物館内ではカセキポケモンの展示が楽しめる

博物館のまわりで「ポケモンGO」をプレイすると出会えるカセキポケモンたち

GOスナップショットで撮影するとチゴラスとアルマスが姿を現すことも

「ポケモン化石博物館」のポケストップが出現

ポケストップを回すと限定ギフトやステッカーが入手できる

ニジゲンノモリ×アニメ「鬼滅の刃」 コラボイベント 第3弾

開催期間:3月15日~12月14日

開催場所:ニジゲンノモリ

料金:「ナイトウォーク 無限城への軌跡」 大人3,600円~ など

ニジゲンノモリ×アニメ「鬼滅の刃」 コラボイベント 第3弾

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、アニメ「鬼滅の刃」の世界を体験できるコラボイベント第3弾が3月15日から12月14日の期間限定で開催される。アニメ「鬼滅の刃」の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ「鬼滅の刃」の世界を楽める。

昼に開催される「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」ではニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジが用意される。

また、夜開催の「ナイトウォーク 無限城への軌跡」では、これまでにアニメ化された「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻󠄀無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦できる。ゴール地点ではオリジナルノベルティがプレゼントされる。

そのほか、ニジゲンノモリでしか買えないオリジナルグッズ・フードが新たに登場。第1弾、第2弾で販売されたイベントグッズも購入することができる。

□「ニジゲンノモリ×アニメ「鬼滅の刃」 コラボイベント 第3弾」特設サイトのページ

謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り

参加者にはコラボイベントオリジナル缶バッジをプレゼント

ナイトウォーク 無限城への軌跡

任務を完了すると、ゴール地点でオリジナルのノベルティが貰える

ニジゲンノモリ × アニメ「鬼滅の刃」コラボイベント Tシャツ(鬼)【2025】 4,378円

ニジゲンノモリ × アニメ「鬼滅の刃」コラボイベント お守り(全9種/ランダム) 各660円

期間中、コラボグッズを税込み5,000円以上購入ごとに、オリジナルラバーストラップ全23種の中から1つがプレゼントされる

美味い!牛鍋丼炎柱特製盛り 2,980円

不死川にあげたいおはぎ 1,000円

コラボフードを一品注文ごとにオリジナルスタンド付きコースター(全8種)が1つプレゼントされる

芥見下々「呪術廻戦」展 大阪会場

開催期間:4月19日~6月9日

開館時間:10時~20時(19時30分最終入場)

開催場所:グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル

料金:一般 2,000円~

芥見下々「呪術廻戦」展 大阪会場

東京で開催された「呪術廻戦」の創作秘話を解き明かす大型展覧会が4月19日より大阪でも開催。本展覧会では、デジタル手法による「呪術廻戦」の創作工程が、作者の解説も交えながら一挙公開される。

完成原稿ができるまでのネーム・下書きの惜しみない展示や、ストーリーごとに区切ったエリアで、キャラクター・設定・ストーリーについて、ネームや下書き、背景画を交えて作品づくりの最深部が解説されるほか、展覧会キービジュアルや「週刊少年ジャンプ」表紙用のカラーイラストもたっぷりと展示。そのほか、「呪術廻戦」の世界観を支えるソリッドな背景画を使用したフォトスポットなどが用意される。

また、会場ではグッズが販売されるほか、会場隣接の「CAFE Lab.」では展覧会とのコラボカフェが登場する。

□芥見下々「呪術廻戦」展の公式サイト

来場者特典 記念ステッカー

領域之壱 プロトタイプ&ネーム

領域之弐 デジタル作画メソッド

領域之参 連載原稿 総力解説

フォトスポット

領域之肆 カラーイラスト

芥見下々「呪術廻戦」展×カフェラボ コラボカフェ

虎杖悠仁の連続<黒閃>ベリーフロート 1,430円

伏黒恵の<十種影法術>で満たされた黒スープパスタ 1,980円

コラボメニュー1品注文につき、オリジナルコースター1枚がランダムでプレゼントされる

