±Ç²è¡ØBETTER MAN¡¿¥Ù¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¡ÙVFX¥·¥Ë¥¢¥â¥Ç¥é¡¼¡¦µÜß·Ë§Î¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥í¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ËÜ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼´ÆÆÄºÇ¿·ºî¤Ë¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡ØBETTER MAN¡¿¥Ù¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²»³Ú³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²µÏ¿¤ò¤¤¤Þ¤À°Ý»ý¤¹¤ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡É¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡£1990Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥¤¥¯¡¦¥¶¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ò¥µ¥ë¤Î»Ñ¤ÇÉ½¸½¡£Èà¤ÎÀ®¸ù¤ÈºÃÀÞ¡¢ºÆÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¡¢Îø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Û¤«¡¢²¿É´ÃåÊ¬¤â¤Î¥í¥Ó¡¼¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥«¥Ã¥Ô¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈà½÷¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄ¶Âçºî¤ÎVFX¤ò¼ê³Ý¤±¤¿WētāFX¼Ò¤Îµ»½Ñ¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥í¥Ó¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î°áÁõ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Wētā FX¼Ò¤Ë½êÂ°¤ÎVFX¥·¥Ë¥¢¥â¥Ç¥é¡¼¡¦µÜß·Ë§Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°á¾Ø¤Î¿ô¡¹¤ò¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë250¼ïÎà¤Î°áÁõ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤ËWētā FX¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡Ù3Éôºî¡¢¡Ø¥¢¥ê¡¼¥¿¡§¥Ð¥È¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿µÜß·¤µ¤ó¤Ë¡¢Ã´Åö¤µ¤ì¤¿¡ØBETTER MAN¡¿¥Ù¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇVFX¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÍÎÉþ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ëºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢250¼ïÎà°Ê¾å¤Î°áÎà¤òºî¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»È¤¤²ó¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç250¼ïÎàºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°áÎà¤ÏVFX¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÜÊª¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤È±î¤ÎÂÎ¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï´é¤ÏÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢WETA¤Î¤ª²È·Ý¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ïº£ºî¤â¤È¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ÆÆÄ¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÈà¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤¬Åö»þÃå¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë°áÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤¢¤ë¤¤¤Ï¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í´Ö¤¬Ãå¤¿¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ã¥ó¤¬»£¤ì¤ë»þ¤Ï»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸«¤¿ÌÜ¤Ï±î¤Ê¤Î¤Ë¥í¥Ó¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¹©É×¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±î¤Î¹ü³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥í¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥×¥ë¡¼¥Ð¥ë¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÄ¾¤¹ÉôÊ¬¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÄ¹Ç¯¤³¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ï¤¿¤·¤Ï¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤ ¤Ç¤¹¡£¡ØBETTER MAN¡¿¥Ù¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¤¤Î¤«¡¢¾æ¤Î¹Ê¤é¤ìÊý¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥í¥Ó¡¼ ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤ä³ëÆ£¤¬¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥é¥¹¥È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤â¥¢¡¼¥ÈÀ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ø³«Ãæ
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)