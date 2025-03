OpenAIが15の研究機関と共に研究と教育を推進するコンソーシアム「NextGenAI」を設立しました。OpenAIは研究機関を対象に5000万ドル(約75億円)の資金およびAPIへのアクセスを提供しています。Introducing NextGenAI | OpenAIIntroducing NextGenAI: A consortium to advance research and education with AI - YouTube

excited for this--advancing research and education with AI https://t.co/hSwiJMvWfc— Sam Altman (@sama) March 4, 2025

OpenAIは「AIには研究と教育を推進する力がある」と述べつつ、「AIを研究や教育に役立てるには、人々がAIを活用するための適切なツールを所持する必要がある」とも指摘。この「AIを活用するための適切なツール」を研究機関に与えるべく設立されたコンソーシアムがNextGenAIです。NextGenAIの構成機関は以下の通り。・OpenAI・カリフォルニア工科大学・カリフォルニア州立大学・デューク大学・ジョージア大学・ハーバード大学・ハワード大学・マサチューセッツ工科大学・ミシガン大学・ミシシッピ大学・オハイオ州立大学・オックスフォード大学・パリ政治学院・テキサスA&M大学・ボストン小児病院・ボストン公共図書館OpenAIは研究機関を対象に5000万ドル(約75億円)の資金とAPIへのアクセスを提供し、「研究活動でのAIの活用」や「AIを正しく使用するための教育カリキュラムの開発」などを支援します。例えばハーバード大学やボストン小児病院では「AIを活用して希少疾患の診断速度を向上させる技術」の開発が進んでいます。また、OpenAIの技術は図書館でも活用されています。オックスフォード大学のボドリアン図書館ではOpenAIのAPIを用いて古い資料を文字起こしし、検索性を高めています。また、ボストン公共図書館もAIを活用して「パブリックドメインの資料をデジタル化してあらゆる利用者が情報にアクセスできるようにする」という取り組みを進めています。OpenAIはサム・アルトマンCEOはNextGenAIの設立に際して「AIによる研究と教育の推進にワクワクしています」とコメントしています。