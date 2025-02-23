¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×DFÄ»³¤¹¸»Ê¤ÈDFÎëÌÚÂçÊå¡ªJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òJ1¤ØÌá¤¹Àï¤¤»Ï¤Þ¤ë
¡ÎJ2Âè2Àá¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 2-0 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¢2·î22Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ï
ÀéÍÕ¤¬J2Éüµ¢¤ÎÉÙ»³¤ò2-0¤Ç²¼¤·¡¢10µ¨¤Ö¤ê¤Î³«ËëÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
DFÄ»³¤¹¸»Ê¤È¼ç¾DFÎëÌÚÂçÊå¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£Áê¼ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¹¶¼é¤òÈäÏª¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤ÏÄ¹Ã»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥¹¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾5Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÀ¤á¡¢5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¯¥¢¥êµ¢´ÔÃÆ¤ò·è¤á¤¿Ä»³¤¤È¡¢ºòÇ¯6·î¡ÊÆÊÌÚSCÀï ¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×»þ¡Ë¤Ë¼õ½ý¤·¤¿º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¥±¥¬¤«¤é8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿Î¾Áª¼ê¤¬J1Éüµ¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ä»³¤¤¬¸«¤¿¥Õ¥¯¥¢¥ê
¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
º£µ¨¤è¤êJ1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤éÀéÍÕ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÉüµ¢¤·¤¿Ä»³¤¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±¦¼ê¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¸åÈ¾5Ê¬¤Ë±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀéÍÕ¤ÏÁÇÁá¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éMFÆü¹âÂç¡Ê¤Þ¤µ¤ë¡Ë¤¬º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÂç³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ24¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ØÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç¤Ï5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿À¸¤¨È´¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤½ËÍ¤¬¤¢¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤Ç¤¹¡£¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ëÎ¢¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¡Ê0¡ü3¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢J1Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ìÂ³¤±¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£J2³«ËëÀï¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿Ãæ¡¢Ä»³¤¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Û¤ÉÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¡ÊJ1¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£Èæ³Ó¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Á°Àá¤¤¤ï¤FCÀï¡Ê2¡û0¡Ë¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤ÎÆü¤â±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÁê¼ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢Á°È¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤ë·ø¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇØÈÖ¹æ24¤Ï¡ÖÂçÊå¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¢¤ì¤À¤±¾å²¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥óÁ´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À·ë²Ì¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
10µ¨¤Ö¤ê¤Î³«ËëÏ¢¾¡¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä»³¤¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¡¤Á¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¾º³Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¾¤ÎÎëÌÚ¤âÆ±¤¸°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿Éé½ý´ü´Ö
ºòÇ¯6·î¤Ëº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Èá´ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£8¥«·î¤Ë¤âµÚ¤Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¼ç¾¤ÎÂ¸ºß¤ÏÀéÍÕ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¼õ½ýÁ°¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¹¶·â¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ç¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤Þ¤ÀËý¿´¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤â3ÆÀÅÀÌÜ¤ò¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤¤«¤é¿Ì¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç»î¹ç¤ò´Ñ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°¤ÇÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¡ÊÉüµ¢¤ò¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÄ¾ÀÜÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤É¤ì¤À¤±Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤½¤³¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¡Ë¤ËÀäÂÐÌá¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¡ØÉüµ¢¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ø¤ÎÂÓÆ±¤Ï¼«Èñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò±Æ¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿¼ç¾¤Ï¡¢17µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î³«ËëÏ¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀéÍÕ¤Ïºòµ¨¤ÎºÇ½ªÀá¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÈÍè·î1Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Ç¼¡ÀáÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î³«Ëë3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤À¡£
¡Ö ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê³«ËëÏ¢¾¡¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡ÖÍø¤Â¤ÏÆ¬¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÁª¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿
¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇÆ²¡¹¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä»³¤¤ÈÎëÌÚ¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¡¢ÀéÍÕ¤òËÜÍè¤¤¤ë¤Ù¤J1¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡¢¼Ì¿¿¡¡Ryo¡Ë