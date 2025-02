ビールライフを彩る！プリズム「BEER MONSTER(ビアモンスター)」

プリズムは、ビールコンセプトのグッズサイト「BEERTIFUL STORE(ビアティフルストア)」のアートワークに新シリーズの「BEER MONSTER(ビアモンスター)」を公開しました。

プリズム「BEER MONSTER(ビアモンスター)」

プリズムは、ビールコンセプトのグッズサイト「BEERTIFUL STORE(ビアティフルストア)」のアートワークに新シリーズの「BEER MONSTER(ビアモンスター)」を公開。

このサイトでは、ビール・クラフトビール愛好家の人たちが日頃から身につけて楽しめるビールコンセプトのオリジナルグッズ商品(Tシャツ・バッグ・スマホケースなど)を取り扱っており、今回は「ビールの世界に巣くうモンスター」というコンセプトで「BEER MONSTER」のシリーズを立ち上げました。

「BEERTIFUL STORE」

今回は2種類の「BEER MONSTER(ビアモンスター)」のグッズを展開します。

どこか気味が悪くも憎めないモンスター達をPOPなイラストで表現し、あなたのビールライフを彩ります。

【Big Mouse(ビッグマウス)】

大きな口が特徴のBEER MONSTER。

Big Mouseという言葉には「大口をたたくこと」「大言壮語」「やかましくしゃべる」「口が軽い」「ほら吹き」といった意味があります。

ビールを飲むとこんな感じになっちゃう人って時々いますよね。

もしかすると「Big Mouse」が巣くっているのかも…。

Big Mouse

【Hyper Peace(ハイパーピース)】

クロスしたダブルピースが特徴のBEER MONSTER。

Hyperという言葉には「ものすごくハイ」「非常に興奮」「ものすごい」といった意味があります。

ビールを飲むとものすごくハイで楽しくなってしまってピースフルな人いますよね。

もしかすると「Hyper Peace」が巣くっているのかも…。

Hyper Peace

「BEER MONSTER(ビアモンスター)」シリーズとしてキャラクターが増えていく予定です。

■販売商品

Tシャツ・バッグ・スマホケースなどをはじめとした様々なグッズを販売しています。

※送料は無料ですが、沖縄・離島は送料1,800円かかります。

Tシャツ 3,850円(税込)

Big Mouse 定番Tシャツ

Hyper Peace 定番Tシャツ

サコッシュ 3,850円(税込)

Big Mouse サコッシュ

Hyper Peace サコッシュ

スマホケース 2,640円(税込)

Big Mouse iPhone16 ProMax (ハードケース)

Hyper Peace iPhone16 ProMax (ハードケース)

その他、アイテム多数!

■「BEERTIFUL(ビアティフル)」プロジェクトについて

BEERTIFUL(ビアティフル)はBeer(ビール)とBeautiful(美)を組み合わせた造語です。

ビールと共にある「美しいものや楽しいこと」を表現して共有することがBEERTIFULのコンセプトです。

ビールに特化した「クチコミグルメサイト」「グッズサイト」「インタビューチャンネル」を運営しています。

BEERTIFUL STORE

