W大阪に、春爛漫な気分を満喫できる「お花見メニュー」が登場。

抹茶とともに楽しむお花見弁当風の桜アフタヌーンティーや桜の鉄板焼メニュー、桜カクテルなどが期間限定で楽しめます!

W大阪「お花見メニュー」

期間:2025年2月17日(月)〜4月15日(土)まで順次

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」では、2025年2月7日〜2025年4月15日までの春季限定で「お花見メニュー」を提供。

抹茶とともに楽しむお花見弁当風アフタヌーンティー「お花見SAKURAアフタヌーンティー」や、桜エビ・春キャベツなど旬食材を使った春の鉄板焼メニュー、春色の桜カクテルなどが展開されます☆

MIXup「お花見 SAKURA アフタヌーンティー」

期間:2025年2月17日(月)〜4月15日(土)

時間:11:30〜18:00(L.O. 17:30)※各回 90分制 定員 各回36名、要予約

料金:1人 4,800円(税・サ込)

場所:1階 アート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ) 」

メニュー:

<スイーツ> 苺とトンカ豆クリーム フレジエ/ さくら ライム ラズベリーどら焼き/ ホワイトチョコムース グリオットチェリー ライチパンナコッタ ピンクグレープフルーツジュレ/ さくらバター餡パン/ 苺とバニラクリームタルト

<セイヴォリー> 春豆のムース/ 桜えびと新玉ねぎのキッシュ/ 春キャベツのコールスロー 生ハム ※抹茶レモネードのウェルカムドリンク、コーヒー/紅茶のフリーフロー付き

御堂筋沿いの「MIXup」では、可憐な桜のイラストを施したジュエリーBOX で提供する「SAKURAアフタヌーンティー」を提供。

お花見気分を満喫できる、春らしいスイーツとセイヴォリーが詰まっています!

お花見 SAKURA パフェ(苺&ピスタチオ)

料金:3,000円(税・サ込)

内容:苺・リオレ、トンカ豆・ピスタチオクリーム・ピスタチオクランチ、さくら苺シャーベット)

※コーヒー/紅茶付き

アフタヌーンティーのほかにも、苺とピスタチオで春を感じる「お花見 SAKURA パフェ」も用意。

やさしい木漏れ日を感じながら、都会でのお花見が楽しめます☆

お花見 SAKURA ケーキセット

料金:2,500円(税・サ込)

内容:ショーケースより好きなケーキを1つ

※桜ストロベリーフラッペ付き

ショーケースのケーキに、桜ストロベリーフラッペをプラスした「お花見 SAKURA ケーキセット」も提供。

春を感じるメニューを楽しみながら、午後のひとときを過ごせます!

鉄板焼 MYDO 春のランチメニュー「SAKURA」

期間:2025年3月1日(土)〜4月15日(土)

時間:ランチタイム 11:30〜/12:00〜/13:30〜 ※要予約

料金:1人 8,500円(税・サ込)

場所:1階 鉄板焼「MYDO(マイド)」FUN

内容:

・新じゃがいもと桜海老

・春キャベツと蛍烏賊のクレープ

・桜鯛のヴァプール 桜餡かけ

・宮崎中村牛赤身100g 又は 宮崎中村牛フィレ80g(追加料金 4,000円)

・焼き野菜・焼きナポリタン卵のせ 又は カナダ産オマール海老のフロマージュお好み焼き

・桜アイス最中

鉄板焼「MYDO(マイド)」では、春のランチメニュー「SAKURA」を用意。

新じゃがいもや春キャベツなどの春野菜に、桜海老・蛍烏賊・桜鯛などを組み合せた料理が楽しめるほか、お肉も味わえる鉄板焼ランチが提供されます☆

LIVING ROOM「SAKURA カクテル&モクテル」

期間:2025年2月17日(月)〜4月15日(土)

時間:12:00〜23:00(L.O. 23:30)※金・土、祝前日は 24:00まで

種類:全4種(春の祝福 2,200円(税・サ込)、ソバーブロッサム 1,800円(税・サ込) ほか)

場所:W階 ソーシャルハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」

ソーシャルハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」には、4種類の「SAKURA カクテル&モクテル」が登場。

「春の祝福」は大阪の春、朝霧の中で桜が咲き誇り、乾杯の音が響く情景をカクテルで表現した一杯です。

ハクウォッカに、カナデサクラ・レモンジュース、柚子ハニーを組み合せています☆

「ソバーブロッサム」にはネマとサクラシロップ、スーパーレモンジュース、柚子ハニーを使用。

艶やかな桜の下、笑顔が溢れる宴の乾杯を感じさせる、華やかで爽やかなモクテルです!

春爛漫なW大阪で楽しめる、お花見気分のスペシャルメニュー。

W大阪の「お花見メニュー」は、2025年2月17日より順次展開です☆

※写真はイメージです

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜のアフタヌーンティーや春の食材を使った鉄板焼、カクテル!W大阪「お花見メニュー」 appeared first on Dtimes.