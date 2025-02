【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第18話「Don't Look Down on My Guys」】放送開始日:2月8日24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第18話「Don't Look Down on My Guys」の先行カットとあらすじが公開された。第18話は2月8日24時より放送開始予定。

旬たちを待ち構えていたオークの大呪術師“カルガルガン”に「余興」ともてあそばれる隊長・外園。ハンターたちの顔に絶望の色が浮かぶ中、旬が助けに入る。

【第18話「Don't Look Down on My Guys」あらすじ】

旬たちを待ち構えていたオークの大呪術師“カルガルガン”は、「余興」と言いながら攻撃隊の隊長・外園をもてあそぶ。

ハンターたちの顔に絶望の色が浮かぶ中、瀕死の外園を助けに入った旬。

「出てこい」と口にする旬の影からは青白い光を纏った影の兵士たちが湧き上がり、ハイオークの軍に立ち向かう。

【先行カット】

(C)Solo Leveling Animation Partners