なんて優しいんだ…! YouTubeチャンネル「From SOLA」では、保護した赤ちゃん猫にベッドを占領されてしまったボーダーコリーの様子が配信され、動画のコメント欄には「お気に入りのベッドを譲るなんて優しすぎる!」「史上最もかわいい不法占拠者だね」の声が続出しました。

子猫の姿を探し回ると…

注目を集めたのは「Border Collie Shocked by the Rescued Tiny Kitten Occupying Her Bed」という動画。

動画は、ボーダーコリーの「ソラ」と赤ちゃん猫のかわいらしいバトルからスタート。ソラが自分のベッドに足を踏み入れようとすると、子猫はガブっとかんで阻止します。何倍も大きい相手にもひるまない子猫。一体なぜこんな状況になったのでしょう?

子猫が保護されたのは1カ月前のこと。ずっとキャリーケースで過ごしていましたが、ある日ソラの大きなベッドにお引っ越し。縄張りを広げたくて、ソラのベッドを占拠してしまったようです。

何も知らないソラは、いつものようにキャリーケースをのぞき込みますが、子猫の姿が見当たりません。「どこに行ったのかな?」と探し回ると、なんと自分のベッドに小さな子猫を発見しました。

「ワタシもベッドに入れてね」と、そっと足を踏み入れるソラ。しかし、子猫は強気にガブっとかみついて抵抗します。動画冒頭のシーンはこの瞬間だったんですね。

諦めないソラは、困惑しつつも「返してほしいワン…」といわんばかりに再挑戦しますが、今度はかわいい猫パンチで撃退されてしまいます。こうして、子猫はキャリーケースとベッドという2つのおうちを手に入れたのでした。

動画を見た人たちからは「ソラは天使!」「とってもステキな家族だね」といったコメントが続出。動画の最後はソラ目線でつづられた日記で締めくくられ、ショートムービーを見ているかのような温かい気持ちに。赤ちゃん猫を取り巻く家族の日常に癒やされてみてくださいね。