アメリカで車を盗んだ30歳の女が、決定的な証拠をもとに警察に逮捕された。女は普段から日記をつけていて、犯行当日もその出来事を書いていた。日記には「車を盗んだ」と明確に記されていた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。米ミネソタ州ブルーアース郡在住のヴァネッサ・グエラ(Vanessa Guerra、30)が、自動車窃盗容疑で逮捕された。米ニュースメディア『New York Post』が今月19日に報じたところによると、ヴァネッサが逮捕に至った決め手は彼女の日記だった。

今年11月22日に提出された刑事告訴状によれば、ブルーアース郡保安官事務所のアンドリュー・クンチェ捜査官(Andrew Konechne)は、市民から「車の盗難被害に遭った」と通報を受け、捜査によって浮かび上がったヴァネッサについて調べていた。アンドリュー捜査官は、被害者からの情報をもとに2004年型フォード・フリースターの所在を調べた。その結果、車は同郡の自動車解体業者に部品取り用としておよそ2000ドル(約31万5000円)で売却されたことが判明した。自動車解体業者の目撃証言により、ヴァネッサが車を持ち込んでいたことが分かり、アンドリュー捜査官はヴァネッサに連絡を取ったものの、ヴァネッサは「車が盗まれたものだとは知らなかった」と否定した。しかし、その後も捜査を続けたアンドリュー捜査官は、ヴァネッサの日記から彼女が犯行に及んだ決定的な証拠を見つけ出した。車の盗難事件当日の今年8月12日、ヴァネッサの日記には次のように記されていた。「今日、間違いなく車を盗んでしまった。今までこんなことしようなんて思ったことはなかった。だから今、本当に怖くてたまらない。」この証拠によりヴァネッサは逮捕され、その後、盗品譲受と窃盗の罪で起訴された。また、米ウェブサイト『The Smoking Gun』では、ヴァネッサが免許停止中かつ無保険での運転で過去に有罪判決を受けたと報じている。画像は『New York Post 「Alleged car thief busted with help of dimwitted diary entry: ‘Totally stole a car today!’」(Blue Earth County Sheriff’s Office)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)