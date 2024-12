ジェニファー・ロペスから離婚申請されたベン・アフレックについて、彼の近況が伝えられた。ある関係者によると、アフレックは人生を楽しみ、クリスマス休暇を元妻ジェニファー・ガーナーとの間にもうけた3人の子どもたちと過ごしているという。また、アフレックとロペスは破局後に別居したが、クリスマスの数日前にはランチを共にし、クリスマスプレゼントを交換したと報じられた。俳優ベン・アフレック(52)と歌手ジェニファー・ロペス(55)は2002年に婚約したが、2年後に解消した。2021年4月に2人が復縁したと報じられ、2022年7月には米ラスベガスで挙式した。

しかし、今年5月には2人の破局が報じられ、8月にはロペスがアフレックに離婚を申し立てた。アフレックはロペスと米ビバリーヒルズに購入した豪邸から引っ越し、現在は別々に暮らしている。そんなアフレックはロペスから離婚申請された後、シングルライフを謳歌しているという。ある関係者は、米メディア『People.com』の取材に応じ「彼は独身生活を健康的に楽しんでいます」と語った。ベンは元妻で女優のジェニファー・ガーナー(52)との間に、バイオレットさん(19)、フィンさん(15)、サミュエルくん(12)の3人の子どもがいる。バイオレットさんはコネチカット州にあるイェール大学の1年生で、冬休み中の現在、カリフォルニア州の実家に帰省している。同関係者は、「アフレックは子どもたちと休暇を過ごしており、バイオレットが帰ってきたことを心から喜んでいます」と付け加えた。なお、アフレックとガーナーは最近、一緒にいるところが何度か目撃されている。米国でサンクスギビングデー(感謝祭)を迎えた11月28日(以下、日付はすべて現地時間)には、3人の子どもたちと一緒にロサンゼルスでホームレスを支援する炊き出しのボランティアに参加した。その後、家族揃って感謝祭のディナーを楽しんだ。今月7日には、ガーナーがアフレックの車の助手席に座り、ロサンゼルスをドライブする姿が撮影された。アフレックはロペスとも交流を続けており、クリスマスを控えた22日には、2人がウェスト・ハリウッドにある高級会員制クラブ「ソーホー・ハウス」でランチを共にする姿が確認された。ある情報筋は、米メディア『E! Online』の取材に「ロペスは遅いランチをとるため、家族と一緒に到着しました」と述べ、「その直後にアフレックが現れました」と明かした。この時、ロペスは元夫マーク・アンソニーとの間に生まれた16歳の双子、マックスくんとエメさんを連れていた。アフレックとロペスはランチを共にし、クリスマスプレゼントを交換したと報じられた。画像2、3枚目は『Golden Globes Instagram「Happy Valentine’s Day from the #GoldenGlobes」』『The Midnight Mission Instagram「Today, we were honored to have Ben Affleck and Jennifer Garner join us at The Midnight Mission for Thanksgiving!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)