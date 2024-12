ケイト・ベッキンセール(51)が、脚立を使って巨大なクリスマスツリーの飾り付けをする様子をSNSに投稿した。ケイトは20センチほどの厚底靴を履いているにもかかわらず、片手で愛猫を抱え片足で立ちながら、ツリーの高い場所にオーナメントを吊るした。SNSでは「見事なバランス」と驚く声のほか、「あまりにも無謀だ」「危険すぎる」という非難のコメントも寄せられた。【この記事の動画を見る】

英女優ケイト・ベッキンセールは現地時間19日、愛猫“ウィロー”を抱きながらクリスマスツリーにオーナメントを飾る様子を自身のInstagramに投稿した。居間と思われる場所には、天井に届きそうな巨大なクリスマスツリーが置かれている。ツリー全体はピンクの雪のような装飾に包まれており、ボーブルや小鳥などのオーナメントに加え、愛猫や家族の写真も飾られている。動画では、ケイトが脚立の最上段に立ち、片手でウィローを抱えながらツリートップの近くにオーナメントを飾る姿が映っている。ケイトは白いトップスの上にピンクのカーディガンを羽織り、黒いショートパンツと白いレースのタイツを合わせていた。髪には大きな黒いリボンを飾り、足元は20センチほどの厚底靴を履いていた。ケイトは厚底靴を履いているにもかかわらず片足で立ち、高い場所でもバランスを保っている。ケイトは投稿内で、ツリーのオーナメントについて次のように説明した。「ツリーには、私の愛する人たちが飾られている。その中には、私の娘が住むマンションで亡くなった方から譲り受けた気難しい年老いた猫も含まれている。この雄猫は飼い主の遺族に引き取られず、現在は成長した雌猫と仲良く暮らしている。我が家へようこそ、猫ちゃん。」ケイトが厚底靴で脚立の上に立ちながらも見事なバランスを保つ姿に、フォロワーからはこのようなコメントが寄せられた。「すごいわね。脚立の上で、片足でバランスを取るなんて。私もあんな風にクールに、いやクレイジーになりたいわ。良い意味でね。」「美しいツリー。それに、そのバランスったら! 私なら倒れちゃうかも。すごい技術ね。」一方で、ケイトがこのような動画を公開したことに対し、非難する声も見られた。「家庭内で使用される梯子や脚立は、英国では家庭内事故の最大の原因となっている。おそらく何千回もやったことをする時の集中力の欠如は、危険なミスになりかねない。」「あまりにも無謀だ。フラットな靴で梯子に乗るだけでも十分危険なのに。」画像は『Kate Beckinsale Instagram「I know it’s a bit late but if anyone is struggling for Christmas gift ideas」「Everyone I love is represented on my tree, including my daughters insane」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)