米女優アンバー・ハード(38)が、第2子を妊娠していることが分かった。彼女の広報担当者は事実関係を認めたものの、妊娠初期であるため詳細の公開は控えたいと述べた。アンバーは、2021年に代理母を通じて第1子の娘(3)をもうけ、シングルマザーとして育てている。現在はスペインで生活しており、SNSでは流暢なスペイン語を話す場面が拡散されていた。米メディア『People.com』は現地時間5日、アンバー・ハードが第2子を妊娠したことを報じた。

アンバーの広報担当者は同メディアの問い合わせに応じ、妊娠の事実関係を認め、次のように述べた。「まだ妊娠初期なので、現段階であまり詳しいことは言えないことをご理解いただきたいと思います。アンバーは、自分自身と娘ウーナ・ペイジのために心から喜びを感じています。」2021年7月、アンバーは自身のInstagramで赤ちゃんを抱く写真を公開し、同年4月8日に女児ウーナ・ペイジ・ハードちゃん(Oonagh Paige Heard)が生まれたことを報告した。ウーナちゃんは代理母を通じて誕生し、アンバーは「シングル・ペアレントとして自分の意志で選択した」と伝えた。また、投稿で「このニュースを皆さんにお知らせできることをとても嬉しく感じています」と述べ、子どもを育てる決意をした経緯について以下のように説明した。「私は4年前に子供が欲しいと思った。自分の意志でやりたかった。女性として、自分の人生における大切な選択肢をこうして実現できたことに感謝しています。」それ以降、アンバーは自身のInstagramでウーナちゃんの成長ぶりを報告し、自分について「私はママであり、パパでもある」「何でもこなすママよ」と投稿していた。アンバーは元夫ジョニー・デップからのDV疑惑に対する名誉毀損裁判後、スポットライトから距離を置いていたが、現在はスペインで穏やかな生活を楽しんでいる。2023年5月にTikTokで拡散された動画では、カメラマンのインタビューに流暢なスペイン語で答えるアンバーの姿が撮影されていた。アンバーは「スペインでの新生活はどうですか?」と聞かれると、ほぼ完璧なアクセントで「本当にスペインが好きよ」と答えた。さらに「今後も滞在するのですか?」と問われ、「そうできたら素晴らしいわ。ここでの生活が気に入っているの」と返した。そして、笑顔で「ありがとう、チャオ。みんなに会えてよかったわ」と挨拶し、自宅のゲートをくぐった。その時、次のハリウッドでのプロジェクトについて聞かれると、「もちろんよ。私は前進しているの。それが私の生き方よ」と前向きな姿勢を見せていた。画像は『Amber Heard Instagram「Thank you for such an incredibly warm reception at the Taormina Film festival」「I’m just the mom and the dad.」「My little O is a year old today.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)