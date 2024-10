2024年10月、名古屋市鶴舞公園南側に日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」が開業しました。延面積23,000屬鬚曚海襦∈農菽爾離好沺璽肇咼襯妊ングです。

STATION Aiには、スタートアップをはじめとする新規事業創出に取り組む人々のためのオフィス、フィットネスジム、テックラボに加え、市民や旅行者が利用できるカフェ・レストラン、ホテル、イベントスペース、あいち創業館が併設されています。

STATION Aiの7階に2024年11月にオープンするのが、アパートメントホテル「Minn STATION Ai Nagoya」です。今回、開業前に試泊させていただいたので、お部屋の様子を詳しく紹介します。

Minn STATION Ai Nagoyaのチェックインは15:00から、チェックアウト10:00までで、手続きはフロントに設置されているタブレットで行います。カードキーは発行されず、手持ちの交通系ICカードもしくはスマホアプリをアクティベートし、ルームキーとして使用するスタイルです。

フロント前の共有スペースには鶴舞公園を見渡せる開放的なルーフトップも備わっています。23時まで開錠しているので、過ごしやすい季節にはルーフトップで夜景を楽しむのもよさそうです。

Minnのコンセプトは、「みんな」で過ごせるライフスタイルホテル。Minn STATION Ai Nagoyaは、1フロアに9タイプ・全25室の客室があります。最大14人まで宿泊できるタイプもあり、広々とした部屋で家族やグループでの快適な長期滞在に対応した環境です。

今回泊まったのは「デラックスリチャージ4ベッド」という58.4屬里部屋です。ダブルベッド2台とソファベッド2台があり、最大6名まで宿泊できます。

上写真で、向かって左に寝室が、右にキッチンがある間取りです。

キッチンには、IHコンロ、冷蔵庫、基本的なキッチンツールとカトラリー、電子レンジ、電気ケトルが備わっています。建物の1階には野菜や果物も取り扱うコンビニエンスストアが入っているので、買ってきたものを簡単に調理したり、温めたりして部屋で食べてもよさそうです。

(※ホテルの施設として食事を提供するカフェやレストランはありません)

寝室のレイアウトは客室により異なりますが、このお部屋は2台のダブルベッドが足先を向かい合わせる形で配置されており、適度にパーソナルスペースが保たれると感じました。窓の外には名古屋高速が見えますが、走行音はほとんど気になりません。

洗面所には洗面ボウルが2つあり、その奥にシャワーブースがあります。アメニティは、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ハンドソープ、バスタオル、フェイスタオル。環境に配慮して歯ブラシやパジャマは置いていないため、自分のものを持参しましょう。

バスルームとトイレはそれぞれ独立しているので、複数人で泊まっても快適に過ごせそうです。

客室には洗濯乾燥機がありませんが、フロアにコインランドリーがあります。

Minn STATION Ai Nagoyaは、STATION Ai利用の際のビジネスユースはもちろん、名古屋での観光やスポーツ観戦で、家族やグループ(大人数)で同じ部屋に泊まりたいときにも向きそうです。

名称 Minn STATION Ai Nagoya

住所 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai 7F

最寄り駅 JR中央本線 鶴舞駅

チェックイン15:00から、チェックアウト10:00まで

公式サイト Minn STATION Ai Nagoya

