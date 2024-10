Raspberry Pi 5にAI処理用のNPUを追加できる後付けモジュール「Raspberry Pi AI HAT+」が登場しました。Raspberry Pi AI HAT+は13TOPSのモデルと26TOPSのモデルが存在し、複数のAIを同時に実行することも可能です。Introducing the Raspberry Pi AI HAT+ with up to 26 TOPS - Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ai-hat/Raspberry Pi AI HAT+ - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/ai-hat/Raspberry Pi AI HAT+の見た目はこんな感じ。Hailo製のNPU「Hailo-8L」もしくは「Hailo-8」を搭載しており、Hailo-8Lを搭載するモデルは13TOPS、Hailo-8を搭載するモデルは26TOPSのAI処理性能を備えています。Raspberry PiはHailo-8Lを搭載した「Raspberry Pi AI Kit」も販売していますが、Raspberry Pi AI KitはM.2コネクタを用いるため「システムが複雑化する」「放熱性が下がる」といった問題を抱えていました。新たに登場したRaspberry Pi AI HAT+はM.2コネクタを介さずにメイン基板に直接接続可能で、システムの簡素化と放熱性の向上を果たしています。また、Raspberry Pi 5でPCIe 3.0接続を使うには明示的な設定が必要ですが、Raspberry Pi AI HAT+は設定不要で自動的にPCIe 3.0接続が可能とのこと。Raspberry Pi 5にCore Ultra超えのAI専用プロセッサを追加できる「Raspberry Pi AI Kit」を取り付けてAIカメラ化してみたよレビュー - GIGAZINERaspberry Pi AI HAT+は、以下のようにカメラモジュールなどと組み合わせて使うことが想定されています。Raspberry Pi AI HAT+のHailo-8搭載モデルでは、複数のAIを同時に実行することができます。以下の例では、3種類の映像認識AIが同時に実行されています。Raspberry Pi AI HAT+ - YouTubeRaspberry Pi AI HAT+はHailo-8L搭載モデルが70ドル(約1万1000円)で、Hailo-8搭載モデルが110ドル(約1万7000円)です。