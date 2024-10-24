3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
10·î21Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¶á¶·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ



Âç¿¹¡§º£Æü¤«¤é¡Ê10·î21Æü¡Ë¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÄê´ü¸ø±é¡ÖMrs. GREEN APPLE on ¡ÈHarmony¡É¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!



Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡ª ¡È¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ÖThe White Lounge in CINEMA¡×¤ÎBlu-ray/DVD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª


Âç¿¹¡§¡Ê9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¸½ºß¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡Ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬15²¯¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¡Ä!! È¯ÇäÆü¤Ï12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×

¼ã°æ¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¤ÎMrs. GREEN APPLE¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡ª

Æ£ß·¡§¤¼¤Ò¡ª ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤«¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¡ÖThe White Lounge in CINEMA¡×¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

Âç¿¹¡§¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡È¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬µîÇ¯¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖARENA TOUR 2023 ¡ÈNOAH no HAKOBUNE¡É¡×¤È¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 ¡ÈAtlantis¡É¡×¤¬¡¢10·î19¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü¤ËÊ¬¤±¤Æ¡È1²ó¸Â¤ê¡É¤ÇYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

Âç¿¹¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤Ê¡© ¤â¤Ï¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â²û¤«¤·¤¤¤â¤ó¤Í¡ª

¼ã°æ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡ªµîÇ¯¤Î²Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡£

Âç¿¹¡§¤µ¤¢¡¢¼¡¤Ï¡ª ¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Á¡©

Æ£ß·¡§¤¢¤é¤Ã!?

¼ã°æ¡§¤¨¡Á¡Á¡©

Âç¿¹¡§¡ÈAtlantis¡É¤ÎºÇ¸å¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡Ä¡Ä¤É¤¦¤À!? ¤¤¤Ä¤À!? ¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í!!


Âç¿¹¡§´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿À¸ÅÌ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿À¸ÅÌ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

Æ£ß·¡¦¼ã°æ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª


ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¡ÈµÕ¡É¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

----------------------------------------------------
10·î21Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯10·î29Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------

¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/