3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。10月21日(月)の放送では、リリース情報などの近況を語りました。

(写真左から)Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

大森:今日から(10月21日)現在開催中の定期公演「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」オフィシャルグッズの受注販売がスタートしました! よろしくお願いします!!大森:そして! “ライブ”といえばファンクラブツアーを映画化した「The White Lounge in CINEMA」のBlu-ray/DVDの発売が決定しましたー!大森:(9月13日(金)〜全国ロードショーで現在も公開中ですが)興行収入が15億を超えたということで……ありがたい限りですね! そんなになるとは思ってもいなく…!! 発売日は12月27日(金)になっておりますので、よろしくお願いします!」若井:クリスマスには、ローソン(のMrs. GREEN APPLEのクリスマスケーキ)もありますし!藤澤:ぜひ! クリスマスプレゼントとかお年玉で「The White Lounge in CINEMA」の映像作品も手に入れてくれると嬉しいです! 詳細は特設サイトを見てください!大森:もうひとつ“ライブ”といえば、僕たちが去年おこなったアリーナツアー「ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”」とドームライブ「Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”」が、10月19(土)、20(日)の2日に分けて“1回限り”でYouTubeプレミア公開されました!大森:楽しんでいただけたかな? もはや、ちょっとも懐かしいもんね!若井:そうだね〜!去年の夏ですから。大森:さあ、次は! いつなのかな〜?藤澤:あらっ!?若井:え〜〜?大森:“Atlantis”の最後(エンディングムービー)にもありましたけども……どうだ!? いつだ!? って話ですからね!!大森:観てくれた生徒、コメントを書いてくれた生徒もありがとうございました!藤澤・若井:ありがとうございました!番組では他にも、生徒(リスナー)から寄せられた楽曲リクエストの“逆”を予想し、曲にまつわるエピソードについて語る場面もありました。



