ENHYPENが10月5日と6日に、韓国・高陽市の高陽総合運動場 主競技場にて、自身初となる韓国でのスタジアム公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN GOYANG』を開催した。本ツアーは、1年以上にわたって世界中をまわり、終幕を惜しむ声が相次いだ前回ツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’』直後のワールドツアーとあって、一層の注目を集めている。本稿では韓国公演最終日を迎えた10月6日の模様をお届けする。

雲に包まれるゲートが開き、満月の下、静かに登場した7人。直後、明るい光を放っていたはずの月が真っ赤に染まり、不穏な空気がステージを支配する。真っ黒な衣装を身にまといこちらを見つめる彼らの瞳に光はない。飛び回るコウモリを背景に、力強いパフォーマンスの「Brought The Heat Back」でツアーは幕を開けた。モニターに巨大な女神のような像が映し出され、続く「FEVER」へと熱を繋いでいく。

MC冒頭、SUNOOは初めてオフラインでコンサートを行った2022年の『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』、ENGENE(ファンの呼称)とENHYPENの運命の赤い糸をぎゅっと縛りつけた昨年の『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’』に言及し、「今回の『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』には果たしてどんな意味があるのか、とても気になると思います」「にゃんリーダーさん、紹介してください!」と、“にゃんリーダー”ことJUNGWONへ話を振ると、「今回のツアーは、本格的に第一歩を踏み出したENHYPENの過去、ENGENEによって“ENHYPEN”の存在意義に気づかされた現在、そしてENGENEと一緒に歩む未来を描いていくツアーで、過去・現在・未来のENHYPENの成長ストーリーを盛り込んでいます」と説明してくれた。

そんなツアーの幕開けに気合いが入るJAYは、ENGENEと一緒にこのツアーを行う覚悟の宣誓文を書いてきたと紙を見せ、「1. 画面よりENHYPENは生がイケメンだ!」「2. 明日はない、ENHYPENと一緒にいる今日だけがある!」とENGENEに向けて提言した。これに対して横で見守るメンバーから「JAYさんの意見です」と補足が飛ぶも、JAYの瞳に灯った情熱は消えていない。

MCも束の間、サウンドがよりリズミカルにアレンジされた「ParadoXXX Invasion」でスタジアムのステージを大きく使い、ラストサビ前に響いたHEESEUNGの「Make some noise!」の声が歓声を誘った。

朱色の夕陽に照らされるスタジアムに登場したのは、まるでENHYPENとENGENEの世界を統治するかのように、たくさんのマイクに囲まれた演説台に立つリーダー JUNGWON。彼がイントロでマイクを取るのに合わせ、ステージ下に立つダンサーたちが彼に従うように動き出す。響きわたる歓声の勢いに劣らない無数の火柱に囲まれた7人は、魂を叫ぶようにマイクに感情をぶつけ、「Future Perfect (Pass the MIC)」を歌い上げた。ラップパートではジャケットを半分脱いだNI-KIが、野性味あふれる表情で花道を突き進む。曲の終盤に特効が打ち上がった時、その圧倒的なステージに、4曲目にしてスタジアムは熱狂の渦と化していた。

このツアーでは、既出曲のアレンジも見所だ。「Given-Taken」では、ストリングスとピアノの優雅な音色が奏でられ、ENHYPENの高貴な世界観をより深めている。舞台上のモニターにヨーロッパ風の城や風景がレトロなフィルターで映し出され、次の瞬間にはステージがじわじわと氷の世界に包まれた。ENGENE待望のユニットステージでは、紺色のセットアップで姿を現したJAY、JAKE、SUNGHOONのユニット曲「Lucifer」、紺地にスパンコールで蜘蛛の巣が描かれたジャケットを着たJUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIの「Teeth」の変則的な速度で移り変わるダンスが、見る者を問答無用に魅了する。

ENHYPENとコラボレーションしたウェブトゥーン作品であるHYBEオリジナルストーリー『DARK MOON』の世界に登場するソフトウェア会社・Vesselsoftのロゴとともに、ステージ上方からエレキギターを携えたJAYが登場した。今や毎ツアーに欠かせない彼のギターは、この日前に進む強い意志を持つロックナンバー「Blessed-Cursed」をかき鳴らした。本ツアーのために用意されたロックテイスト強めのインストゥルメンタルに乗せ、ギターサウンドが鮮やかに夜空を照らしたのち、一転して空気を変えた「Fatal Trouble」、さらにはENHYPENの名を一層世界に広めた代表曲「Bite Me」が、日没後のスタジアムを大きく揺らした。

「This song is about ENGENE and us」――そんなメッセージと優しい音色とともにカジュアルな衣装で登場した7人がENGENEへの想いを綴った「Highway 1009」と「Not For Sale」を歌い終えると、JUNGWONが「いい曲! 誰が作ったの?」と「Highway 1009」を自作したHEESEUNGを称賛し、彼は少し照れたような笑顔を浮かべる。「Teeth」のNI-KIのキリングパートが良かったというSUNGHOONの「もう一度見せて!」とのラブコールで、もう一度NI-KIがダンスパートを披露したり、「Lucifer」でダンサーが倒れた道の中央を歩くメンバーの姿をJAYが「仕事帰りみたいだ」とこぼしたりと、ステージには笑顔が絶えない。

「Your Eyes Only」では、手をハートにして左右に揺れるダンスでENGENEと思い出を作る。しかし、なかなか動きを揃えるのが難しく、左右を間違えたSUNOOに詰め寄るNI-KIや最終的に小突き合うJUNGWON、SUNOO、NI-KIの年下組を優しく見守る最年長のHEESEUNGなど、微笑ましい光景も見られた。

しっとりと歌われた「Orange Flower (You Complete Me)」からスタンドマイクに切り替えた「Scream」、さらには後半戦の狼煙を上げた「Tamed-Dashed」へと、目まぐるしく表情を変えるステージ。前ツアーでは世界観に沿ったパフォーマンスが披露されたことが記憶に新しい「Sweet Venom」も本ツアーのスペシャルバージョンにアレンジされ、軽快な印象に様変わりしていた。「Go Big or Go Home」で派手に打ち上がった花火が、秋の夜空に充満する熱気を可視化していた。

ステージは再び、ENHYPENのダークさと哀愁を感じさせる世界観へ。暗色のスーツで再登場した7人が、金の薔薇が装飾されたスタンドマイクで「Hundred Broken Hearts」を歌うさまは、まるで貴公子のようだ。そのまま花道を並んで歩き、切ない恋模様の心情を「Still Monster」へと繋いでいく。最新アルバム『ROMANCE : UNTOLD』収録の「Moonstruck」では、夜空に浮かぶ月が細い三日月から満月へ変化していく演出も見所だ。SUNGHOONは「月光を浴びながらENGENEの皆さんと永遠を約束する『Moonstruck』を初披露する場として、ここコヤンスタジアムはぴったりで完璧だったと思います」と満足げな様子だった。

JUNGWONは後半のMCで、「ツアーを準備しながら練習室で暮らした」と本ツアーに至る過程での苦労を明かしたうえで、「最近またENGENEの皆さんからもらった手紙を全部読みましたが、『ENHYPENが好きな理由を探さなきゃいけないアイドルじゃなくてよかった』って。ひとりで部屋で読んでいたら本当に感動しました」「僕たちを好きにさせる理由をENGENEの皆さんが作ってくれた」とENGENEの言葉に背中を押されていることを語った。「僕的には照れちゃいます……」と言いながら、「一緒に歩みながら繋いだこの手、絶対離しませんから!」というキラーフレーズを放った姿に胸を打たれた人も少なくないと思う。

JAKEは「コンサート3日前に体調がよくなくて心配していましたが(今日無事にステージに立てて)よかったです」と安堵の心情を口にする。加えて、「僕たち同士でも2025年をどうするのか少しずつ話していますが、7人は欲張りです」「2025年はもっとたくさん成長できる一年にしたいです」と早くも来年の抱負を語った。

HEESEUNGは、「4年前はこんなに多くのENGENEの前でパフォーマンスするなんて想像できませんでしたが、(現在までが繋がっていって)こうやってひとつのシーンのような気がするのが不思議です」とスタジアムを見渡し、「でも不思議に感じているだけではいけないと思います。4年目ですよね、赤ちゃんではありませんよ」と地に足をつけた言葉で語りかける。「気を引き締めるべきタイミングなので、成長の途中だと思います。もっと頑張るENHYPENになります」「僕も人間なので辛い時期があったりします。ですが、(メンバーは)みんな優しいしあたたかい人なので、助け合いながらやってこれたことに本当に感動しています」「足りない僕だけど、ともに頑張ってきた時期があったからコンサートを成功させられたと思います」と想いを明かす彼の言葉は、聞く人の胸を熱くしたことだろう。

NI-KIは「セットリストに『Fate』がないのが残念です。個人的にはまだ『FATE』ツアーから抜け出せていません」と前ツアーで待望の初披露となった「Fate」に想いを馳せ、「40回以上も公演できたことは、僕にとって大切な時間になったと思います」と世界を飛び回っていた数カ月前を振り返りつつも、「これからの海外ツアーも頑張ります。それまでどこにも行かず、ずっとENGENEでいてくださいね」と約束を結ぶ。また、「短い時間内で(ツアーの準備をするのが)大変で、普段こういうことは思わないけど、『間違ったらどうしよう?』と心配した部分も多かった」と今日までに至る心境を明かし、「ENGENEの皆さんが熱い応援を送ってくれたので成功できました。大きな愛情を送ってくれてありがとうございます」と感謝を伝える。「成長した姿で戻ってきます。海外ツアーに行ってきます!」――そう伝えた彼の目に迷いはなかった。

“晴れ男”グループのENHYPENがいれば、雨予報でも雨が降らずライブを楽しめる。それは今回も例外ではなかった。「皆さんが進む道さえ花畑にしますので」――そんなJUNGWONの言葉も、決して冗談ではないはずだ。本編ラストスパートは「XO (Only If You Say Yes)」。HEESEUNGの奏でるピアノソロが会場を包み、ピンク色に染まった満月が降る下で、メンバーは鮮やかな色の薔薇の花に囲まれて腰を下ろす。ファンタジックな世界で舞い踊る7人のパフォーマンスとネオンピンクに光る観覧車が、「特別な君が許してくれるなら何でもしてあげたい」と願う甘いひと時を演出した。「最後の曲だけど座ってるつもり?」「Everybody, stand up!」、そう威勢よく声をかけたラストソング「Paranormal」では、ENGENEの近くまで行き、花道を駆け回る。すっかり涼しくなった秋空がまだ夏の香りを運んでくる気がしてしまうのは、スタジアムに満ちた熱気のせいだろう。曲のフィナーレと同時に壮大な花火のカーテンで豪華に着飾ったステージには、メンバーがいなくなったその瞬間から、アンコールの掛け声が響き始めた。

アンコールでは、メンバーのステージ登場直前の様子を生中継。通常はファン側からサプライズを行うスローガンだが、今回サプライズを行うのは彼らの方だ。

「辛くて疲れたときに僕たちの原動力は誰?」「それはENGENEでしょう!」「いつも愛で僕たちを抱きしめてくれたENGENE」「これからは僕たちが抱きしめてあげたい」「ENGENEがどこにいても走っていくから」「二日間そばにいてくれてありがとう」「これから一生一緒にいようね! 約束!」

ひとり一枚ずつ、そんなメッセージが書かれたスローガンを見せてくれたENHYPENは、「Future Perfect (Pass The MIC)」でアンコールの舞台に上がる。「Highway1009」をパフォーマンス後、「実は僕が『Highway1009』を最後の曲にしたかったんです」と明かした選曲者のJUGWONは、名残惜しさが漂う会場に「皆さん、アンコール叫んでくれませんか? 家に帰るつもりですか?」とまだライブは終わっていないことを強調。JAKEも「次の曲では狂ったように遊びましょう」「(みなさんが)思うよりもかっこいいですよ、僕たち」と促した。まだまだ続く夜には「Go Big or Go Home」と「Karma」が流れ、最後まで「Make some noise!」と叫ぶ彼らは、たっぷりと悔いなくアンコールを満喫し、韓国公演の幕を閉じた。

彼らは、これからワールドツアーへと旅立つ。11月から年始1月にかけて開催される『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』では、ベルーナドーム、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪と、自身最大規模のドームツアーを行う予定だ。11月には『ROMANCE : UNTOLD』のリパッケージアルバムでカムバックも予定されている。この4年間でK-POPアーティストでトップクラスのグループに大成し、こうしてスタジアム公演も完遂したENHYPEN。今後の活動をぜひ楽しみにしていきたい。

(文=風間珠妃)