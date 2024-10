羽生結弦の2024-25全国ツアー開催決定！ ″人生の旅路や成長″をテーマにした新作『ICE STORY 3rd -Echoes of Life-』

羽生結弦が出演・製作総指揮を務める『Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR』の開催が決定した。2024年から2025年にかけて全国3か所で行われる。『ICE STORY』シリーズの第3弾となる本作は、人生の旅路や成長をテーマに、「命」とは、そして「生きる」ことの本質を問う物語が展開される。羽生は、2022年7月にプロ転向を発表し、以来数々の単独公演を開催してきた。2023年2月26日には、スケーター史上初となる東京ドーム単独公演『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 GIFT at Tokyo Dome』を開催し、11月には『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd “RE_PRAY” TOUR』を埼玉、佐賀、横浜で開催。2024年4月には宮城で追加公演を行った。- Echoes of Life -静寂の中、一つの命が目を覚ます。生まれた理由も、生きる意味も知らないまま。わたしとは、何だ。何のための、わたしなのだ。わたしの「生」とは、「命」とは、何なのだ。過去も未来も交差する「いま」の上で問いがわたしを導く。言葉と文字が音となり、哲学が時を刻む。その答えを、見つけるために。私は「生きている」ということについて、物心ついた頃から漠然と考えてきました。そして東日本大震災を経て、また、様々な災害に遭われた方と出会い、記憶や想いに触れ、加えて、近年急増しているように感じる日本各地の天災や世界中の困難を目にする毎に、学んできた「生命倫理」と、考え、感じてきた私が持つ哲学の中で私が「生きている」ということ、「生きている」意味について答えを探しては見失い、また探して見つけて仮定してということを繰り返してきました。ふと目を外に向ければ、私たち自身を見失ってしまうような、情報に溢れた社会の中、自分の痛みも他人の痛みも感じ続けてしまうような世の中で、「命」とは何か。「わたし」とは何か。そんな途方もない問いへのヒントになりたいと思い、物語とプログラムを綴りました。きっと、私にしかできないなんてことは、この世には存在しないと思います。AI やテクノロジーが発展している今、人間にしかできないこともどんどんとなくなり始めています。ただきっと、創り上げていくチームと、公演を観てくださる皆さんと一緒なら、その一瞬は「私たち」にしかできないことに変わると信じています。世界最高峰のチームと、そして、皆さんと一緒に、最上級の体験をしていただけるよう、心を込めて、魂を込めて、全身全霊で滑り、届けていきます。羽生結弦羽生結弦さんがプロに転向して2 年。GIFT,RE_PRAY に続き、3 作目が産声を上げようとしています。我々が思う“普通ではあり得ない“を次々と更新して行く彼の姿を見ていると、人間にしか出来ないことはまだまだあるよな、と、この時代に私たちが遺すべきものを明確にしてもらうことが出来ます。表現とは、心情や感情、精神など、知覚できないことを知覚できる形にして表に出すこと。身体表現、感情表現の世界的スペシャリストが25年間のスケート人生で感じ蓄えてきた“命への問い“は3 作目にして益々深みを増して綴られています。いまは産みの苦しみの真っ只中。見たい景色を見るためにチーム一丸となって原作と向き合う日々です。みなさまと一緒に新たな扉を開けられる日を楽しみにしています。MIKIKO名称:Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR出演・制作総指揮:羽生結弦演出:MIKIKO主催:テレビ朝日/CIC/teamSiriusオフィシャルパートナー:東和薬品株式会社/ファイテン株式会社/株式会社コーセー協力:広島ホームテレビ(広島公演)公式サイト: https://echoesoflife.jp/ 日時・会場(埼玉公演)2024年12月7日(土)15:30open 17:00start2024年12月9日(月)16:30open 18:00start2024年12月11日(水)14:30open 16:00start会場:さいたまスーパーアリーナ(広島公演)2025年1月3日(金)2025年1月5日(日)会場:広島グリーンアリーナ(千葉公演)2025年2月7日(金)2025年2月9日(日)会場:LaLa arena TOKYO-BAY※広島、千葉公演の開場・開演時間は後日発表いたします。