10月2日 発表

KRAFTONは10月2日、ポケットペアのモンスター収集サバイバルオープンワールドゲーム「Palworld(パルワールド)」に関するライセンス契約の締結を発表した。

今回の契約を通じ、KRAFTONは「パルワールド」IPをモバイルプラットフォームに拡張すると発表。原作のメインとなるコンテンツをモバイル環境に合わせ忠実に再現するとしている。

なお、本プロジェクトはKRAFTON傘下の「PUBG STUDIOS」開発チームが担当する。

現在Xbox Series X|S/Xbox One/PCで展開中の「パルワールド」

