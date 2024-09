米オクラホマ州で今月5日、車内に置き去りにされた2歳の双子姉妹が死亡した。父親は、親戚に双子を保育園に送るよう頼んでいたが、この親戚は双子を保育園に送るどころか、後部座席に双子がいたことすら忘れ、放置してしまった。当時の外気温は32度を記録しており、双子を発見した時はすでに息を引き取っていた。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。今月5日午後3時、米オクラホマ州ノーマン警察に通報が入り、警察官らが安否確認のため急行した。現場には1台の車が停車しており、その車内から女児2人の遺体が発見された。

遺体で発見されたのは、同州に住むマーシャル・サッターさん(Marshall Suter)の娘で、双子のアリエルちゃん(Ariel、2)と、エイブリーちゃん(Avery、2)だった。マーシャルさんはこの日、親戚の1人にアリエルちゃんとエイブリーちゃんを保育園へ送るように頼んでいた。信頼している親戚に任せたため、2人の父親であるマーシャルさんは特に心配していなかった。ところが、親戚は保育園へ送ることを忘れただけでなく、双子を車に乗せていたことすらも忘れ、暑い車内に置き去りにした。当時の外気温は32度に達しており、車内の温度はそれ以上だったと推測される。親戚が2人を保育園へ送り忘れたことに気付いて駆け付けた時には、すでにアリエルちゃんとエイブリーちゃんは息をしていなかった。警察は「女児たちが誤って車内に長時間放置されていた」と公表しており、2人がどれくらいの時間、車内に放置されていたのかは明らかになっていない。マーシャルさん一家はこの件に関して、故意ではなく事故として認識している。マーシャルさんは、オクラホマ州のテレビ局『KFOR-TV』のインタビューに応じ、「娘たちは、世界で最高の女の子でした。娘たちは深く愛され、大切にされてきたので本当に心が痛みます」と述べた。また、家族の一人も「今回の件は非常に悲劇的なことで、憎悪に満ちた批判的な声は家族にとって非常につらいものです。故意ではなく、本当に事故であったことを理解していただければ幸いです」と語った。この件を受け、マーシャルさんのいとこがクラウドファンディング・プラットフォーム「GoFundMe」に専用ページを立ち上げた。葬儀の費用や、2人の娘を失ってしまったマーシャルさんや彼の妻が悲しみを癒す時間を作るための資金を募っている。このニュースが多数のメディアで報じられると、「あと何回同じ事故が起きれば分かるの? 亡くなった子が本当に可哀そう」「こんな事故を見るのはもうたくさんだ」「他人の子どもを見ている時は、特に気を付けないと」「子どもを忘れるなんてことある?」「こんなことが起きていい理由なんてない」「子どもの存在を忘れていたなんて言葉、信じられるわけがない」など、批判や非難の声が相次いだ。なお、今年7月には米アリゾナ州で、ゲームに夢中になっていた父親が、炎天下の車内に2歳の娘を置き去りにして死なせたことで逮捕されていた。画像は『New York Post 「Twin toddlers died in hot car after ‘trusted’ relative forgot to drop them at day care: family」(KFOR)(Family Handout)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)