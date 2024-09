東京ディズニーランド®と東京ディズニーシー®では、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

2つのパークでは、“リルリンリン”がデザインされたスペシャルメニューが登場。

今回は、カラフルチョコレート、ミニスナックケース付きを紹介します。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き

価格1300円(画像左)

販売期間:2024年11月8日(金)から12月25日(水)

クリスマスをイメージしたスペシャルメニューを、11月8日(金)から先行販売。

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、“リルリンリン”がデザインされたスペシャルメニューが登場!

2024年は落ち着いたかわいさの白色デザインのリルリンリン(Li’l RingRing)グッズやメニューを提供。

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付きは、そんなかわいいリルリンリン(Li’l RingRing)のフィギュアのようなデザインになっています。

クリスマスの妖精リルリンリン(Li’l RingRing)

東京ディズニーリゾートならではのクリスマスの雰囲気を楽しめるメニューです。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付きは11月8日より販売です。

