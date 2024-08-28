ASTRO ¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHey Hello¡×¤ò8·î30Æü¤ËÈ¯Çä
ASTRO¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¡ÊPeder Elias¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¶Ê¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏºòÆü¡Ê27Æü¡Ë¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHey Hello¡×¤ÎÍ½¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Í½¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤âÈ´·²¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÁê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»úÂÎ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¿·¶ÊÌ¾¡ÖHey Hello¡×¤ÈÀÄ¤¤¿§¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÀè·î¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¤È¡ÖHey Hello¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖBonfire¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡ÖHey Hello¡×¤ÎÀµ¼°²»¸»¤Ç¤â¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁêÀÈ´·²¤ÎÀ¼¤È´¶À¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï2·î¡¢¥½1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖENTITY¡×¤òÈ¯Çä¡£¤½¤·¤ÆÀè·î¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÆîÊÆ¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] ¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Çº£Ç¯²¼È¾´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëtvN¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É´Ö¼Ú¤êÊë¤é¤·¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤È¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHey Hello¡×¤Ï¡¢30Æü0»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏºòÆü¡Ê27Æü¡Ë¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHey Hello¡×¤ÎÍ½¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Í½¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤âÈ´·²¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÁê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»úÂÎ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¿·¶ÊÌ¾¡ÖHey Hello¡×¤ÈÀÄ¤¤¿§¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
2¿Í¤Ï¡ÖHey Hello¡×¤ÎÀµ¼°²»¸»¤Ç¤â¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁêÀÈ´·²¤ÎÀ¼¤È´¶À¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï2·î¡¢¥½1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖENTITY¡×¤òÈ¯Çä¡£¤½¤·¤ÆÀè·î¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÆîÊÆ¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] ¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥Ç¥¤¥º¡×¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Çº£Ç¯²¼È¾´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëtvN¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É´Ö¼Ú¤êÊë¤é¤·¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤È¥Ú¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖHey Hello¡×¤Ï¡¢30Æü0»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£