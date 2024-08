ジテーシュさんは当時、スクーターに座り、隣に立っていたプランシュさん(Pranshu、17)と話しており、室外機が落下する様子は監視カメラが捉えていた。当時の動画では、2人が話し終えてハグを交わした直後、室外機がジテーシュさんの頭部を直撃し、横倒しになったバイクの上に倒れ込むのが見て取れる。プランシュさんも室外機の端の部分が頭部にぶつかったようで、衝撃で後ろ向きに飛ばされた。2人は近くの病院に救急搬送されたものの、ジテーシュさんは病院に到着後、死亡が確認された。また、プランシュさんは重傷で、一時は危険な状態と伝えられていたが、現在の容体は安定しているという。 インド のニュースメディア『The Indian Express』によると、2人は17日、落下した室外機が置かれていたアパートのオーナーの息子に会いに来ていたという。亡くなったジテーシュさんは道路を挟んだ向かい側の家に住み、プランシュさんを西デリー区パテル・ナガーの家まで送るところだった。今回の事故を受け、オーナーの女性は次のように語った。「あの日、衝撃音を聞いた2番目の息子は階下に降り、頭から血を流した2人を見つけました。そして息子に呼ばれた私は、ジテーシュの頭にドゥパッタ(スカーフ)を巻き、隣人に助けを求めました。息子はジテーシュの家族に連絡し、彼らがスクーターで病院まで連れて行きましたが、病院に到着後すぐに死亡が宣告されました。一方のプランシュは非常に危険な状態で、救急車でニューデリー南部の病院に搬送されました。」ちなみにこのオーナーは、「ここでは室外機が落下するのはよくあること。原因は室外機によくしがみついているサルだろう」と語ったというが、警察は次のように述べた。「サルが室外機の落下の原因とは考え難い。室外機はしっかりと設定されていたが、外側にぶら下がっている状態だった。支える部分の強度が不足していたなど他の理由も考えられ、犯罪チームが現場で捜査を進めている。」なお インド では今月6日、母親と一緒に商店街を歩いていた4歳女児が死亡した。建物の5階から犬が落下し、女児を直撃していた。画像は『India Today 「Delhi teen dies after AC falls on head from 2nd floor, accident caught on camera」』『livemint.com 「Shocking! Air conditioner outdoor unit falls on 18-year-old boy from second floor in Delhi, dies | Video」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)