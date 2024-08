PLAVE、新曲「Pump Up The Volume！」MV公開…GOT7 ヨンジェらのサプライズ登場も話題

韓国のバーチャルアイドルPLAVEがカムバックした。PLAVEは本日(20日)午後6時、ニューデジタルシングル「Pump Up The Volume!」をリリース。新曲「Pump Up The Volume!」は、楽しいバンドサウンドとレトロ風のメロディーが特徴的なバンド曲だ。6月の配信を通じて、メンバーたちが作曲したメロディーをもとに、PLAVEならではの爽やかさが際立つ曲として誕生した。

夏の暑さを吹き飛ばすような爽やかな曲で、初々しい歌詞とアナログな感性のメロディーを通じて、新しいPLAVEの音楽に出会うことができる。高クオリティの多彩な曲で口コミが広がり、新しい音源強者として浮上しているPLAVE。彼らの音楽的なカラーをさらにアップグレードする予定だ。音源のリリースと共に公開されたミュージックビデオでは、青春映画のワンシーンのようなロマンチックな感性の映像とストーリーを披露している。“ASTERUM(地球とCaelumの間に存在する神秘的な空間)”の砂漠にキャンプに出かけたメンバーたちが、テラ(地球)のファンとラジオを通じてコミュニケーションするストーリーを盛り込んでいる。特に、GOT7のヨンジェ、お笑い芸人のパク・ミョンスがサプライズ登場し、PLAVEを応援。ファンからも驚きや喜びの声が上がっている。先立ってPLAVEは、バンドコンセプトにぴったりの楽器演奏のスポイラー(ネタバレ)映像をはじめ、カムバックイメージを公開してファンの期待を高めた。その後、カムバックスケジューラーとコンセプトフォト、ミュージックビデオ予告映像など、様々なプロモーションコンテンツを通じて目を引いた。今回のカムバックは、2月に発売した2ndミニアルバム「ASTERUM:134-1」以来、6ヶ月ぶりだ。PLAVEは前回の活動で、バーチャルアイドルグループとして初めて、地上波音楽番組で1位を獲得し、注目を集めた。初の単独コンサートは、チケットの先行販売で7万人を超えるファンが同時にアクセスし、凄まじい人気を証明。2ndミニアルバムの累計ストリーミング数は10億回を達成し、歴代最短期間でMelOnの殿堂「ビリオンズクラブ」入りを達成した。PLAVEは、ニューシングルのリリースに続き、10月5日と6日の2日間、蚕室(チャムシル)室内体育館でファンコンサート「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE」を開催する。